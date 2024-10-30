Повышение стоимости проезда, сокращение интервала метро и переход госсектора на российскую ОС

Транспортные компании Татарстана подали заявки на повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 45 рублей. Новые тарифы должны быть утверждены 20 декабря и начнут действовать с января следующего года. Председатель госкомитета по тарифам Александр Груничев отметил высокую вероятность повышения, объяснив, что лучше поднимать цены один раз в соответствии с инфляцией, чем значительно повышать их через несколько лет. В настоящее время стоимость проезда составляет 42 рубля при наличной оплате и 38 рублей — при безналичной. Предыдущее повышение произошло в январе 2024 года.

В Казани с 1 ноября сократят интервал движения поездов метро в часы пик. На линии Казанского метро в часы пик будут курсировать 10 составов, что позволит уменьшить интервал до 5 минут 33 секунд.

В Татарстане планируется полная переадресация всех компьютеров госсектора на отечественную операционную систему Astra Linux к 1 января 2025 года. В настоящее время на Astra Linux переведены 7640 из 7595 рабочих мест (97%) в органах власти и 122 тыс. из 150 тыс. компьютеров (81%) в бюджетных учреждениях. Для адаптации сотрудников создан обучающий портал, на котором более 35 тыс. человек, из них 63% — учителя, прошли обучение. Яковлев подчеркнул, что Astra Linux не уступает Microsoft по функциональности. Председатель комитета по тарифам Александр Груничев отметил, что Татарстан успевает завершить переход, в то время как федеральный комитет сталкивается с задержками, что приводит к необходимости работы в двух системах.

В Татарстане предложили создать Telegram-бота с информацией о тарифах по России. Инициативу выдвинул зампредседателя Госкомитета Татарстана по тарифам Сергей Павлов. В республике уже функционирует бот «Тарифы Татарстана», который предоставляет информацию о местных тарифах.

В 2026 году в России запланировано празднование 400-летия Набережных Челнов и 50-летия выпуска грузовика КамАЗ. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, который поручил правительству создать организационный комитет для подготовки праздников в течение трех месяцев. Указ вступил в силу 29 октября. В январе мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пригласил президента на эти события.

В Татарстане в 2024 году выполнены все запланированные целевые показатели в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». По состоянию на 1 октября достигнуты 60 ключевых показателей.

На проекты «Здравоохранение» выделено 3,6 млрд рублей, включая федеральные и республиканские средства. В этом году построено 26 из 29 объектов первичного звена, завершается строительство детской поликлиники №3 в Нижнекамске и филиала поликлиники в жилом комплексе «Салават Купере» в Казани.

За девять месяцев 2024 года местные бюджеты Татарстана собрали 5,5 млрд рублей, что на 1,56 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы местных бюджетов превысили плановые показатели на 4,5 млрд рублей, что соответствует 123,32% выполнения. Основной источник доходов — арендные поступления от земельных участков составили 2,35 млрд рублей (104,02% от плана). Доходы от реализации земель составили 1,72 млрд рублей с выполнением годового задания на 193,19%.

Власти Татарстана утвердили проект создания индустриального парка «Северные ворота» в Казани. Проект разработан по поручению президента республики Рустама Минниханова и включает центр научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Управляющей компанией станет АО «Северные ворота», зарегистрированное в августе этого года. Соглашение о создании парка было подписано в феврале.

В Набережных Челнах начнется строительство новой трамвайной линии, которая соединит микрорайон Бумажников с проспектом Казанским. Проект стоимостью 1,7 млрд руб. находится в стадии поиска источников финансирования. Степень изношенности существующих трамвайных путей составляет 74%, из 115,3 км путей 85 км нуждаются в капитальном ремонте. Второй этап проекта длиной 3,2 км с ориентировочной стоимостью 774 млн руб. также находится в разработке.

Анар Зейналов