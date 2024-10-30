В 2026 году запланировано празднование 400-летия основания Набережных Челнов и 50-летие со дня выпуска грузовика КамАЗ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ подписал указ о праздновании 400-летия Челнов в 2026 году

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации Президент РФ подписал указ о праздновании 400-летия Челнов в 2026 году

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Предложение о праздновании в 2026 году выдвинуло правительство РФ. Владимир Путин поручил ему в течение 3 месяцев образовать организационный комитет по подготовке и проведению праздников.

Указ вступил в силу 29 октября, в день подписания.

Как сообщал ТАСС, в январе мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пригласил президента России на 400-летие города и 50-летие выпуска первого грузовика в 2026 году.

Диана Соловьёва