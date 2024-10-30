В Татарстане нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография» выполнены на 100%

В Татарстане в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в 2024 году достигнуты все запланированные целевые показатели. На 1 октября выполнение соответствует плану по всем 60 ключевым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

На финансирование проектов «Здравоохранение» в этом году выделено 3,6 млрд руб., включая федеральные и республиканские средства. Среди значимых мероприятий — строительство 29 новых объектов первичного звена, из которых уже построено 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Завершается строительство детской поликлиники №3 в Нижнекамске, филиала поликлиники в казанском жилом комплексе «Салават Купере», а также офиса врача общей практики и участковых педиатров в Детской городской клинической больнице №7 в микрорайоне Борисоглебское в Казани.

Кроме того, в рамках проекта проводятся капитальные ремонты в 105 медучреждениях, закуплено более 8800 единиц медоборудования и два автомобиля для Альметьевской и Пестречинской ЦРБ.

Анар Зейналов