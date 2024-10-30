С 1 ноября в Казанском метрополитене сократят интервал движения поездов на 40 секунд в часы пик. На линию будут выпущены дополнительные составы, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 ноября Казанское метро сократит интервал движения поездов на 40 секунд

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ С 1 ноября Казанское метро сократит интервал движения поездов на 40 секунд

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В настоящее время в часы пик на линии Казанского метро курсируют 9 составов с интервалом 6 минут 10 секунд. С ноября на линию выйдут 10 поездов, что позволит сократить интервал до 5 минут 33 секунд. В резерве также будет находиться 11-й поезд, который при необходимости сможет выйти на линию.

Ранее из-за проведения саммита БРИКС интервал движения поездов в Казанском метро был увеличен до 6 минут 10 секунд.

Анар Зейналов