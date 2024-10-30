С 1 ноября Казанское метро сократит интервал движения поездов на 40 секунд
С 1 ноября в Казанском метрополитене сократят интервал движения поездов на 40 секунд в часы пик. На линию будут выпущены дополнительные составы, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
С 1 ноября Казанское метро сократит интервал движения поездов на 40 секунд
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
В настоящее время в часы пик на линии Казанского метро курсируют 9 составов с интервалом 6 минут 10 секунд. С ноября на линию выйдут 10 поездов, что позволит сократить интервал до 5 минут 33 секунд. В резерве также будет находиться 11-й поезд, который при необходимости сможет выйти на линию.
Ранее из-за проведения саммита БРИКС интервал движения поездов в Казанском метро был увеличен до 6 минут 10 секунд.