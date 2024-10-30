Кабмин Татарстана утвердил создание нового индустриального парка в Казани

Власти Татарстана утвердили проект создания индустриального парка «Северные ворота» в Казани. Соответствующее постановление опубликовано на портале «Официальный Татарстан».

Проект разработан по поручению раиса республики Рустама Минниханова и предусматривает создание центра научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Управляющей компанией станет АО «Северные ворота», зарегистрированное, по данным сервиса Rusprofile, в августе этого года.

Соглашение о создании парка было подписано в феврале. Сообщалось, что он будет состоять из двух корпусов общей площадью более 18 тыс. кв. м, из которых около 10 тыс. кв. м выделят под лаборатории и пилотные установки.

Анар Зейналов