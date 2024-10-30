Набережные Челны планируют инвестировать 1,7 млрд руб. в новую трамвайную ветку

В Набережных Челнах начнется строительство новой трамвайной линии, которая свяжет микрорайон Бумажников с проспектом Казанским. Проект обойдется в 1,7 млрд руб. Исполнительный комитет ищет источники финансирования для его реализации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев на заседании Городского Совета, передает пресс-служба администрации города.

Набережные Челны — единственный крупный город России с обособленной трамвайной линией, планируют обновить свою транспортную инфраструктуру. Строительство новой трамвайной ветки протяженностью 10,2 км потребует инвестиций в 1,7 млрд руб., по оценкам на второй квартал 2024 года.

Трамваи составляют 50% всех городских перевозок, однако средний возраст трамвайного парка составляет 26 лет. Для обеспечения качественного обслуживания пассажиров необходимо закупить 72 новых вагона. В настоящее время в эксплуатации находятся 103 единицы подвижного состава, включая 20 низкопольных вагонов, введенных в эксплуатацию с 2013 по 2016 год, и 10 вагонов, переданных правительством Москвы в 2021 году.

Протяженность трамвайных путей в городе составляет 115,3 км, из которых 85 км требуют капитального ремонта из-за изношенности на уровне 74%. Второй этап нового проекта также находится в разработке и составит 3,2 км, ориентировочная стоимость которого составляет 774 млн руб.

В июле руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов подписал постановление об изъятии земельного участка для строительства трамвайной ветки в микрорайоне Замелекесье. Согласно документации, планируется изъять участок площадью 2,5 тыс. кв. м на пересечении Сармановского тракта и Набережночелнинского проспекта.

Анар Зейналов