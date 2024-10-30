Перевозчики попросили повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 45 рублей

Транспортные компании Татарстана подали заявки на повышение стоимости проезда на общественном транспорте до 45 руб. Об этом сегодня журналистам рассказал председатель госкомитета Республики Татарстан по тарифам Александр Груничев.

Утвердить тарифы на следующий год должны 20 декабря, действовать они будут с января следующего года. Вероятность повышения цены, по словам Александра Груничева, большая: «Комитет всегда придерживался идеи, что лучше один раз повысить в рамках инфляционных ожиданий, чем повышать сразу значительно через три года или через пять лет. Второе: мы все прекрасно понимаем, что цены в условиях развития экономики Российской Федерации не стоят на месте. Это не только такси, но и все — значительные экономисты и пресса достаточно оперативно отражает».

Сейчас стоимость проезда на общественном транспорте в Казани составляет 42 руб. по наличной оплате и 38 — по безналичной. Предыдущее повышение цены произошло в январе 2024 года.

Зарина Акбирова