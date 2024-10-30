Жители Башкирии за минувшие сутки перевели мошенникам 15 млн рублей

В дежурные части МВД по Башкирии за минувшие сутки поступило 32 сообщения о мошенничестве. Общий ущерб оценивается на сумму свыше 15 млн руб., отметили в пресс-службе республиканского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди пострадавших — 29-летняя жительница Илишевского района. В полиции она сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился трейдером инвестиционной компании и предложил заработать. Все операции он обещал проводить сам, а «с заработка оставлять себе небольшой процент». Поверив, потерпевшая перевела ему около 3,5 млн руб. — личные накопления и кредитные средства.

Венера Хисамова