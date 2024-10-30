Инвесторы оставляют пансионаты

Акционеры производителя «Ингавирина» и «Феназепама» «Валента Фарм» продали свои доли в крупнейшей российской сети домов престарелых «Опека» ее основателю Алексею Маврину. 700–800 млн руб., которые бизнесмены могли получить от сделки, реинвестированы. Пик интереса инвесторов к пансионатам для пожилых прошел: темпы их развития не оправдывают ожиданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Маврин

Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС Алексей Маврин

Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС

Совладельцы производителя лекарств «Валента Фарм» вышли из капитала ООО «Опека-групп», управляющего сетью пансионатов для пожилых «Опека», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Доли Олега Кедровского (ему принадлежало 31,24%), Дмитрия Шульженко и Святослава Петрушко (по 9,37%) перешли ООО «Опека-МСК». Единственным бенефициаром группы остался основатель «Опеки» Алексей Маврин, владевший до сделки 50,01% в «Опека-групп».

Олег Кедровский через представителя пояснил “Ъ”, что совладельцы продали свои доли. Стоимость сделки он не раскрыл. Алексей Маврин “Ъ” не ответил. Его доля, согласно ЕГРЮЛ, сейчас заложена в Сбербанке. Гендиректор аналитической компании Eqiva Дарья Шубина оценивает 50% в «Опеке» в 700–800 млн руб.

«Опека» — крупнейший, по данным Eqiva, оператор пансионатов для пожилых. Группа основана в 2008 году и включает 14 объектов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Челябинске. Совокупная выручка компаний, учрежденных «Опека-групп», в 2023 году выросла на 26,4%, до 1,47 млрд руб., общая чистая прибыль составила 113 млн руб. «Опека», по оценке Eqiva, растет быстрее рынка за счет больших мощностей.

Акционеры «Валенты Фарм» в июле 2019 года инвестировали в бизнес «Опеки» 700 млн руб., сообщала тогда компания. «Опека» рассчитывала открыть 40 пансионатов в горизонте пяти лет — то есть до 2024 года. Но в итоге сети за пять лет удалось запустить только семь объектов, говорит госпожа Шубина. Основатель и экс-совладелец Senior Group Алексей Сиднев замечает, что пандемия COVID-19 фактически остановила открытие новых пансионатов для пожилых на два года.

Хотя сейчас рынок, по словам руководителя НКО «Фонд 60+» Вадима Бараусова, уже восстановился. «В стационары стоят очереди»,— замечает эксперт. По данным его организации, выручка десяти крупнейших операторов пансионатов Москвы и Подмосковья в 2023 году в среднем увеличилась на 22%, совокупно превысив 3 млрд руб., в Санкт-Петербурге и Ленобласти — на 10%, до 3,7 млрд руб.

Но возможности дальнейшего развития на рынке, по мнению Дарьи Шубиной, ограниченны. Эксперт напоминает, что из-за высокой ставки привлекать заемные средства проблематично.

Многие инвесторы рассчитывали на участие ГЧП-проектов, но этот формат на рынке пансионатов для пожилых так и не заработал, отмечает Алексей Сиднев.

На рентабельности бизнеса, по его словам, сказываются также низкие тарифы на социальные услуги от государства (в рамках 442-ФЗ пребывание в пансионате может покрываться за счет пенсии) и рост расходов на персонал.

Господин Бараусов предполагает, что пик интереса инвесторов, в том числе иностранных, к инфраструктуре для пожилых прошел еще до пандемии. Сейчас, по его мнению, предприниматели в этом сегменте рассматривают только небольшие проекты с рентабельностью 30–35%.

Олег Кедровский говорит, что средства от продажи долей в «Опека-групп» «успешно реинвестированы в другие проекты» в РФ. Помимо «Валенты Фарм» Дмитрий Шульженко и Святослав Петрушко в 2019 году выступили сооснователями ООО «РИИР инвест», занимающегося проектами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Полина Гриценко