Бутик уральского бренда Asia st 71 открылся в Санкт-Петербурге

Магазин уральского бренда одежды Asia st 71 открылся в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 152. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, коллекции расположены на двух этажах, на втором находятся примерочные и бар.

В новом магазине представлена линия повседневной одежды для мужчин и женщин, классическая линия, а также коллекция в коллаборации с группой «Кино». Бутик расположился в пространстве Babochka concept store, где ранее были Chanel и Omega.

Всего в России открыты шесть бутиков сети Asia st 71: четыре в Москве, один Санкт-Петербурге, один в Екатеринбурге. Бренд появился в 2018 году, его первый магазин открылся в уральской столице. В середине октября «Ъ-СПб» писал, что эксперты видят хорошие перспективы бренда в Петербурге.

Полина Хабарова