Выплату участникам СВО в Белгородской области сократили до 800 тыс. рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сокращении единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт с Минобороны. С 1 января сумма выплаты будет снова составлять 800 тыс. руб., как это было до 7 октября, когда губернатор повысил ее до 3 млн руб.

«Мы сохраним все формы помощи участникам СВО в 2025 году. За исключением единовременной выплаты в 3 млн рублей при заключении контракта с Минобороны РФ»,— написал губернатор в Telegram-канале. До 31 декабря выплата в 3 млн руб. сохранится, отметил он.

Из сообщения губернатора следует, что на выплаты участникам боевых действий на Украине регион в 2025–2027 годах направит 1,6 млрд руб. На военно-патриотическое воспитание детей — 1 млрд руб., 343,4 млн руб. из которых — в 2025 году.

31 июля президент Владимир Путин подписал федеральный указ о единовременной выплате по 400 тыс. руб. всем заключившим контракт после 1 августа 2024 года. Региональным властям президент рекомендовал единовременно выплачивать не менее 400 тыс. руб. за заключение контракта. Таким образом, единовременная выплата составляла 800 тыс. руб. с учетом региональных и федеральных средств.

7 октября Вячеслав Гладков подписал положение, согласно которому выплата с 7 октября до 31 декабря 2024 года будет составлять 3 млн руб. Выплату могут получать и иногородние — в случае, если они заключили контракт на территории Белгородской области.

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