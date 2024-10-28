Мэр Казани присоединился к извинениям президента РФ за неудобства в дни саммита БРИКС

Мэр Казани Ильсур Метшин присоединился к словам президента России Владимира Путина и попросил прощения у местных жителей за неудобства в дни проведения саммита БРИКС. Об этом глава города сообщил на заседании штаба по подготовке к зиме.

«Наши слова благодарности президенту России, который, опередив нас, извинился перед казанцами. <…> Присоединяюсь к словам президента. Мы приносим извинения за те неудобства, которые были в период подготовки и проведения саммита»,— заявил Ильсур Метшин.

Мэр Казани напомнил, что во время подготовки к саммиту были перекрыты улицы. Работники ремонтировали сети, фасады, обновляли парки и скверы. Как сообщил Ильсур Метшин, саммит БРИКС стал эпохальным событием мирового уровня, а Казань перелистнула «золотую страницу» своей истории.

Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции на саммите БРИКС попросил прощения у жителей Казани за неудобства в дни проведения международного мероприятия.

Диана Соловьёва