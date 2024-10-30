Нужно заплатить, чтобы поехать

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Еще в той жизни (до пандемии и антироссийских санкций) в голову как-то не приходила мысль о том, какую важную роль логистика играет в формировании конечной цены продукта. Казалось, там учитывались какие-то иные значимые факторы, а довезти товар из одной точки в другую подобно простой математической задачке, где надо лишь рассчитать скорость движения грузовика.

Однако в ходе работы над этим Review пришло осознание, что логистика одна из ключевых, если даже не основная составляющая всей экономики. Купить товар — это еще полдела, самое главное — довезти груз до владельца. И вот тут возникают проблемы.

Автопарки компаний устаревают, а возросшие на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и утильсбора цены вынуждают бизнес откладывать инвестиционные планы до лучших времен. Хранить товар, собственно, почти негде — вакансия коммерческих площадей в Свердловской области, например, уже несколько лет не превышает 1%.

Приходится думать не только о том, как в условиях санкционных ограничений доставить груз наиболее коротким и оптимальным маршрутом, но и кто это сделает. Внедрение IT-технологий в логистике, конечно, набирает обороты, но проекты беспилотных грузовиков еще только обкатываются и массово на дорогах не реализуются, а водителей, складских работников и операторов не хватает уже сейчас.

Вот и получается, что сроки доставки увеличиваются, ее стоимость тоже, а логистика под давлением различных факторов превращается в головоломку, где детали надо расставить так, чтобы получилось и выгодно, и эффективно, и доступно.

Анастасия Реутова