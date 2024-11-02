Информационная эволюция человека

Быстрые сообщения в современном информационном потоке мелькают со скоростью молнии. И тем не менее человеческий мозг успевает воспринять информацию в прямом смысле слова в мгновение ока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мозг может обнаружить базовую лингвистическую структуру короткого предложения примерно за 150 миллисекунд — то есть с той же скоростью, что моргает глаз. «Наши эксперименты показывают, что система понимания языка мозгом может воспринимать язык так же, как и визуальные сцены, суть которых улавливается с одного взгляда,— говорит ведущий исследователь Лиина Пюлкканен, профессор кафедры лингвистики и кафедры психологии Нью-Йоркского университета.— Способность человеческого мозга обрабатывать язык может быть намного быстрее, чем мы думаем. За время, которое требуется, чтобы услышать всего один слог, мозг фактически может обнаружить структуру короткого предложения».

Популярность электронной почты, а затем текстовых сообщений и социальных сетей способствовала быстрому и фрагментарному потреблению информации. Короткие сообщения постоянно возникают у людей, которые получают телефонные уведомления или пользуются онлайн-платформами.

«Этот сдвиг ясно показал, что наш мозг не только обладает способностью инстинктивно обрабатывать быстрые сообщения, но и может принимать мгновенные решения на их основе — например, сохранять или удалять электронное письмо или реагировать на краткое обновление в социальных сетях,— продолжает Пюлкканен.— Но насколько хорошо мы на самом деле понимаем эти быстрые сообщения и как наш мозг с ними справляется? Тот факт, что наш мозг может как-то понять смысл этих быстрых сообщений всего с одного взгляда, может раскрыть нечто фундаментальное о потенциале обработки языковой системы».

В серии экспериментов исследователи измеряли активность мозга, пока участники читали наборы слов, которые были либо фактическими фрагментами предложений («медсестры очищают раны»), либо просто списками существительных («сердце легкие печень»).

Область мозга, используемая для понимания языка,— левая височная доля коры больших полушарий — может различать простые предложения из трех слов и неструктурированные списки слов всего за 130 миллисекунд, свидетельствуют данные исследования.

«Это та же скорость, которую мозг демонстрирует при восприятии визуальных сцен, а для восприятия устной речи требуется более медленный, пошаговый процесс»,— объясняет Пюлкканен.

Исследователи отметили, что левая височная доля способна быстро идентифицировать фрагменты предложений, даже если они содержали грамматическую ошибку.

«Распознается базовая структура фразы, но не обязательно другие аспекты вроде грамматики или смысла»,— говорит другой автор, Жаклин Фэллон, докторант Университета Колорадо.

Мозг способен переставить ошибочно употребленные слова, но такие ошибки и необходимости перестановок резко снижают быстроту реакций, на это требуется уже 400 миллисекунд.

Использованы материалы статьи.

Ольга Грибова