Сергей Мочалов утвержден главой администрации Межгорья

Совет депутатов закрытого города Межгорье единогласно выбрал новым главой городской администрации Сергея Мочалова.

Сергею Мочалову 56 лет. Ранее он был первым заместителем главы администрации, а 23 апреля назначен временно исполняющим обязанности главы города.

Ранее возглавлявший город Вячеслав Калугин осужден Белорецким межрайонным судом на полтора года лишения свободы в колонии общего режима за начисление самому себе премий («присвоение, совершенное с использование служебного положения», ч. 3 ст. 160 УК РФ). Как сообщала пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии, чиновник издал распоряжения о назначении себе 150 тыс. руб. в виде стимулирующих выплат, хотя это было не в его полномочиях.

Идэль Гумеров