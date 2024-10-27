Ульяновский транспортный прокурор подал иск к РЖД по состоянию Императорского моста

Ульяновской транспортный прокурор на минувшей неделе направил в Басманный суд Москвы иск к ОАО «РЖД» «в связи с длительным непринятием ОАО “РЖД” мер но приведению в нормативное состояние» Императорского моста в Ульяновске. Это следует из ответа Генеральной прокуратуры ульяновской общественной активистке Елене Сергеевой на ее обращение, направленное через депутата Госдумы Владимира Кошелева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Императорский мост через Волгу соединяет центр Ульяновска (правобережную часть) с его левобережной частью. Мост состоит из железнодорожной и автомобильной частей. За основную конструкцию (за исключением асфальтового покрытия и деформационных швов) отвечает ОАО «РЖД», на балансе которого находится этот мост.

Как сообщает в своем ответе Генпрокуратура, прокурорская проверка показала, что в целом часть сооружения, находящаяся на балансе ОАО «РЖД», находится в удовлетворительном состоянии, «однако отмечены дефекты, снижающие долговечность мостовых опор, не устраненные с 2018 года».

«В связи с длительным непринятием ОАО “РЖД” мер но приведению сооружения в нормативное состояние Ульяновским транспортным прокурором в Басманный районный суд г. Москвы 21.10.2024 направлено исковое заявление с требованием устранить нарушения при содержании опор автомобильно-железнодорожного моста. В отношении виновного должностного липа инициировано возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 11.1 КоАП РФ», — отмечает Генпрокуратура.

Андрей Васильев