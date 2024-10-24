Дорога пройдет мимо арбитража

Арбитражные суды не будут рассматривать исковое заявление владельцев уфимского торгово-развлекательного комплекса «Ультра» к мэрии города. Управляющая торговым центром компания «Деловой центр» хотела оспорить постановление городской администрации, по которому через территорию «Ультры» должна пройти новая дорога, однако суды двух инстанций решили, что документ затрагивает интересы не только владельцев ТРК, но и неопределенного круга лиц, поэтому должен рассматриваться в суде общей юрисдикции. Эксперты считают решение обоснованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение арбитражного суда Башкирии, отказавшегося рассматривать иск ООО «Деловой центр» к мэрии Уфы. Компания пыталась оспорить принятые администрацией проекты планировки и межевания территории (ППиМ), предусматривающие размещение новой дороги и формирование красных линий на территории торгового центра «Ультра». Собственник участка «Деловой центр» утверждал, что постановление затрагивает только его интересы, однако суды решили, что спор относится к административным делам.

Спорное постановление было утверждено исполняющим обязанности сити-менеджера Агарагимом Кагиргаджиевым в июне этого года. Проект предусматривает соединение Айской улицы с улицей Менделеева, удлинение улицы Степана Злобина до улицы Сун-Ят-Сена, а Караидельской — до Бакалинской. Новая внутриквартальная улица должна соединить Бакалинскую с продолжением улицы Степана Злобина и пройти по западной окраине территории ТЦ «Ультра». Эта дорога, говорится в планировочной документации, призвана отделить жилую застройку от крупной общественно-деловой зоны.

В августе «Деловой центр» обратился с иском, в котором просил признать недействительным постановление мэрии в части установления красных линий и формирования новой улицы по участку, на котором находится проезд к торговому центру. Юрист компании Римма Смыкалова заявляла тогда «Ъ-Уфа», что собственники участка не получали уведомлений о разработке и принятии планировочной документации, а внесение в ППиМ новой улицы связала с коммерческими интересами неких застройщиков.

Однако арбитражный суд сначала оставил заявление без движения, а затем определил вернуть его истцу. По мнению суда, спорные проекты относятся к нормативно-правовым актам, поэтому постановление необходимо рассматривать применительно не к конкретному участку и объекту недвижимости, а как документ, касающийся не только владельцев участка, но и неопределенного круга лиц.

В апелляционной жалобе истец доказывал, что суд должен был проанализировать содержание ППиМ, прежде чем признать документ нормативно-правовым актом. Кроме того, по мнению «Делового центра», его требования об оспаривании постановления были заявлены лишь в той части, которые затрагивают интересы компании.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласился с этими доводами, указав, что ППиМ распространяется не только на определенных субъектов, но и на граждан, проживающих на определенной территории. Исходя из этого, спор, инициированный «Деловым центром», относится к административным делам и должен рассматриваться судом общей юрисдикции.

Представители «Делового центра» отказались от комментариев.

«Оснований для пересмотра проекта планировки и проекта межевания не имеется»,— высказали позицию мэрии в пресс-службе.

По мнению партнера экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, суды верно определили правовую природу оспариваемого документа. «Особенно важно отметить, что установление красных линий и размещение улично-дорожной сети не только затрагивает права конкретного землевладельца, но и определяет развитие городской территории в целом и влияет на права и интересы всех жителей города»,— рассказал эксперт.

Господин Жарский полагает, что доводы истца о том, что документ затрагивает лишь его интересы, несостоятелен, так как проектируемая улица проходит не только по его участку, но и по другим территориям.

В то же время, считает собеседник «Ъ-Уфа», у «Делового центра» есть перспективы оспаривания постановления мэрии в порядке административного судопроизводства. «Истец мог бы попытаться доказать необоснованность принятых градостроительных решений с точки зрения обеспечения баланса публичных и частных интересов, однако в такого рода спорах суды, как правило, с большой осторожностью подходят к отмене подобных градостроительных актов, так как это часто может нарушать комплексное развитие территории»,— отметил Дмитрий Жарский.

Идэль Гумеров