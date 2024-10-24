Прокуратура пришла за долей

Арбитражный суд Башкирии 29 октября рассмотрит иск прокуратуры Башкирии к муниципальному автономному учреждению «Хозяйственное управление» Уфимского района. Спор касается продажи 66,67% ООО «ЖКХ „Шемяк“», ранее принадлежавшей муниципалитету. Сделку провели в 2018 году, после чего доля дважды сменила владельцев. Теперь прокуратура требует признать всю цепочку сделок незаконной. Суды запретили отчуждать активы, оставшиеся у ЖКХ «Шемяк» и принадлежащие новому владельцу, до принятия решения по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Башкирии хочет вернуть ЖКХ «Шемяк» в муниципальную собственность

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Прокуратура Башкирии хочет вернуть ЖКХ «Шемяк» в муниципальную собственность

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Прокуратура Башкирии требует признать незаконной продажу 66,67% в ООО «ЖКХ „Шемяк“», ранее принадлежавших «Хозяйственному управлению» Уфимского района. Сделка была совершена в 2018 году, тогда актив перешел в собственность физлица. Надзорное ведомство в апреле этого года направило иск к муниципальному Хозуправлению. Параллельно прокуратура ходатайствовала о введении обеспечительных мер в виде запрета господину Хамзину, в чьей собственности находится доля, отчуждать ее. Арбитражный суд Башкирии заявление удовлетворил.

Суд назначил заседание по иску на 29 октября.

В июле привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица администрация Уфимского района просила запретить ЖКХ «Шемяк» продажу оставшихся у него активов. Участник процесса указывал на реальную угрозу отчуждения имущества предприятия, отмечая, что с 2018 по 2020 год его бывший директор ЖКХ «Шемяк» продал принадлежащие фирме два экскаватора, а деньгами распорядился по своему усмотрению. По факту в отношении руководителя возбуждено уголовное дело о присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения.

Арбитражный суд Башкирии не стал запрещать ЖКХ «Шемяк» продавать активы, однако рассмотревший жалобу администрации Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону муниципалитета.

Вступить в дело в качестве третьего лица ранее пыталось Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Ведомство заявляло, что решение по делу может повлиять на порядок взыскания ущерба, причиненного реке Белой.

ООО «ЖКХ „Шемяк“» — один из крупнейших поставщиков жилищно-коммунальных услуг в Уфимском районе республики. Как сообщается на сайте предприятия, оно работает с 2009 года, снабжая тепловой энергией и водой села Михайловку, Миловку, Чесноковку, Зубово, Ольховое, Булгаково, Черкассы, а также обслуживая котельные детских садов и школ в деревнях Кириллово, Подымалово, селе Октябрьском и других.

В 2022 году «Шемяк» признан гарантирующей организацией по водоснабжению и водоотведению. Администрация Уфимского района Башкирии отмечала, что продажа активов предприятия может привести к срыву отопительного сезона и перебоям в поставке коммунальных ресурсов населению.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году, когда была совершена спорная сделка, ООО «ЖКХ „Шемяк“» руководил Глеб Ихсанов. До апреля 2018 года 66,67% доли предприятия принадлежали «Хозяйственному управлению», а после были приобретены Русланом Мурсалимовым, в сентябре 2019 года — проданы Альберту Валееву, в марте 2022-го — подарены Ильдару Хамзину. Оставшиеся 33,33% доли в уставном капитале общества принадлежат Олегу Костейникову.

Господин Хамзин с июля 2014 по апрель 2019 года возглавлял «Хозяйственное управление», а после работал заместителем главы администрации Уфимского района, а в 2020–2022 годах (найти дату увольнения не удалось) — заместителем министра ЖКХ республики.

В отзыве на исковое заявление Ильдар Хамзин заявлял, что действовал в рамках законодательства. Представитель администрации Уфимского района поддержал позицию прокуратуры.

Господин Хамзин вчера от комментариев отказался.

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко полагает, что иск прокуратуры будет удовлетворен.

«Перспективы очевидны. Есть интересы стабильного снабжения теплом и водой. И все, что ставит в ситуацию риска реализацию этой задачи, будет решено в пользу стабильности поставок ресурсов. Поэтому уверен, что требования прокуратуры будут удовлетворены в полном объеме. Никто не рискует сорвать отопительный сезон»,— считает он.

Адвокат, партнер юридической фирмы Ru.Courts Елена Менде указывает на истекший срок исковой давности. Если первая сделка оспаривается по таким основаниям, как отсутствие разрешения на ее проведение уполномоченного органа или из-за предоставления недостоверной информации, то это может быть основанием для отказа в иске. «По судебным актам можно предположить, что прокуратура усматривает взаимосвязь между сделками, возможно,— притворность части из них. Не исключено как одно из оснований и причинение вреда бюджету. Если будет установлено, что сделки были направлены на передачу имущества из МАУ в руки Хамзина, то иск может быть удовлетворен — даже несмотря на формальное истечение сроков давности. Доказывание по такого рода спорам часто основывается на материалах правоохранительных органов — о наличии их в данном деле неизвестно»,— отмечает юрист.

Наталья Балыкова