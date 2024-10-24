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Коммерсантъ FM
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Государство шифрует трафик

Закупки VPN органами власти выросли на 683%

За первые девять месяцев 2024 года затраты госорганов на подключение VPN выросли на 683% и составили 14,1 млрд руб. Большая часть — 9,8 млрд руб.— пришлась на Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Эксперты связывают рост спроса на VPN со стороны государства с увеличением количества DDoS-атак и возросшей необходимостью шифровать трафик.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Закупки госорганами подключений VPN по 44-ФЗ за девять месяцев 2024 года составили 14,1 млрд руб., увеличившись на 683% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посчитали в сервисе «Контур. Закупки» по запросу “Ъ”. Количество тендеров выросло на 20%, до 490. В сравнении с девятью месяцами 2022 года количество таких закупок сократилось на 4%, а суммарные затраты увеличились на 386%.

Госкомпании (действующие на основании 223-ФЗ) за девять месяцев 2024 года нарастили объем трат на VPN на 122%, до 311 млн руб., а количество закупок — на 33%, до 56.

VPN — технология, позволяющая объединять удаленные друг от друга устройства в одну частную сеть. VPN часто позиционируется как способ обхода блокировок. Но организации настраивают VPN для соединения компьютеров, телефонов, банкоматов и т. п., находящихся в разных местах или регионах.

В 2024 году часть закупаемых услуг пришлась на покупку сервисов SD-WAN (может шифровать трафик и управлять маршрутизацией данных), говорит эксперт «Контур. Закупок» Василий Данильчик. Публичных закупок сервисов VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами в России нет. «Такие закупки могут проходить через закрытые процедуры, например, для служб, которые занимаются государственной и гражданской безопасностью»,— объясняет он.

Большая часть трат госорганов на VPN (три контракта на 9,8 млрд руб.) в 2024 году пришлась на Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Услуги по этим контрактам будут предоставляться в 2024–2026 годах. Поставщиками стали «Акадо телеком» (принадлежит «ЭР-Телекому»), «Ситроникс» и «Ростелеком». В 2023 году двумя крупнейшими заказчиками стали Социальный фонд и ФТС с общей суммой наибольших заключенных контрактов на подключение VPN в 1,6 млрд руб. Во всех этих закупках победил «Ростелеком». В ДИТ Москвы, «Ситрониксе» не ответили на запрос “Ъ”, в «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев. «В последние пару лет мы наблюдаем значительный рост потребителей услуги, а также фиксируем кратный рост передачи данных по защищенным каналам VPN»,— говорит вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков.

«Крупный бизнес и госзаказчики стали чаще обращать внимание на безопасность IT-инфраструктуры»,— продолжает господин Волков. Он связывает рост спроса на такие услуги с кратным увеличением количества DDoS-атак, попыток хищения персональных данных и уничтожения ценной информации в последние два года.

Увеличение спроса на подключение VPN подтверждают и в «МегаФоне»: «Среди государственных заказчиков мы видим сверхвысокий рост».

В компании добавляют, что это обусловлено как требованиями к безопасности работы госучреждений, так и потребностью в безопасном обмене конфиденциальными данными между географически распределенными ведомствами.

«С одной стороны, VPN как услуга позволяет обеспечить соответствие требованиям законодательства РФ по информационной безопасности, а с другой — снизить затраты на закупку, внедрение и эксплуатацию соответствующих технических средств»,— говорит директор по развитию бизнеса и работе с партнерами «КриптоПро» Павел Луцик.

Защищенность сетей наращивают одновременно с ростом числа кибератак

Кроме того, госкомпании и госорганы могут использовать технологию VPN для обеспечения безопасности своей внутренней сети, а шифрование трафика защищает данные от перехвата злоумышленниками, объясняет ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. Например, для безопасного доступа к медицинским данным, взаимодействия филиалов банков и работы сотрудников министерств с удаленными системами, добавляет директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. «С учетом текущих обстоятельств потребность в таких сервисах едва ли будет уменьшаться»,— считает заместитель директора АНО «Платформа НТИ» Никита Уткин.

Алексей Жабин

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