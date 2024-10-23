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Коммерсантъ FM
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Красноярского депутата-коммуниста лишили мандата из-за хранения боеприпасов

Прокуратура Красноярского края добилась прекращения полномочий депутата Богучанского районного cовета (Красноярский край) Александра Леонтьева. Как установили правоохранители, еще в июне нынешнего года суд приговорил депутата от КПРФ к наказанию в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Вместе с приговором он должен был лишиться депутатского мандата, но этого не произошло: большинство парламентариев проголосовало против его увольнения.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре Красноярского края, Леонтьев хранил в сейфе в количестве 83 штук патроны, предназначенные для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии, к которому отнесены автоматы и ручные пулеметы. Калибр патронов — 7,63 на 39.

«Прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, 17 октября 2024 года полномочия депутата досрочно прекращены»,— отметили в правоохранительном ведомстве.

Михаил Кичанов, Новосибирск

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