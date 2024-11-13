Сегодня исполняется 70 лет председателю совета директоров компании «Удоканская медь» Валерию Казикаеву

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Фото: Пресс-служба компании «Удоканская медь» Валерий Казикаев

Фото: Пресс-служба компании «Удоканская медь»

Его поздравляет советник президента РФ, председатель попечительского совета общероссийской общественной организации «Бамовское содружество» Игорь Левитин:

— Уважаемый Валерий Джекович! Сердечно поздравляю с Юбилеем! Меня искренне радует Ваша энергия, дар предвидения, умение объединять и сплачивать людей, концентрироваться на задачах и при этом не быть в стороне от общественных инициатив, особенно в области спорта. Сегодня Вы заняты развитием горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении меди. Уверен, что именно благодаря Вашей энергии и опыту удалось запустить производство в таких сложных условиях, подготовить кадры и создать рабочие места для сотен молодых людей. Удокан — драйвер развития Дальнего Востока. И еще, это предмет гордости для «БАМовского содружества». Ведь БАМ строился именно ради таких промышленных гигантов. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии и радости от новых свершений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»