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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 70 лет председателю совета директоров компании «Удоканская медь» Валерию Казикаеву

Валерий Казикаев

Валерий Казикаев

Фото: Пресс-служба компании «Удоканская медь»

Валерий Казикаев

Фото: Пресс-служба компании «Удоканская медь»

Его поздравляет советник президента РФ, председатель попечительского совета общероссийской общественной организации «Бамовское содружество» Игорь Левитин:

— Уважаемый Валерий Джекович! Сердечно поздравляю с Юбилеем! Меня искренне радует Ваша энергия, дар предвидения, умение объединять и сплачивать людей, концентрироваться на задачах и при этом не быть в стороне от общественных инициатив, особенно в области спорта. Сегодня Вы заняты развитием горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении меди. Уверен, что именно благодаря Вашей энергии и опыту удалось запустить производство в таких сложных условиях, подготовить кадры и создать рабочие места для сотен молодых людей. Удокан — драйвер развития Дальнего Востока. И еще, это предмет гордости для «БАМовского содружества». Ведь БАМ строился именно ради таких промышленных гигантов. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии и радости от новых свершений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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