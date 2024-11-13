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Коммерсантъ FM
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Без вины пострадавший

Анна Занина о том, кто платит за эвакуацию машины при ДТП

Когда мы читаем новости о ДТП, то в первую очередь нас интересует, почему случилась авария, кто пострадал и насколько серьезно, ну и к какой ответственности привлекут нарушителя. Между тем в таких ситуациях возникают и другие вопросы, имеющие отношение к бизнесу. Например, кто должен возмещать расходы за услуги, оказанные при выяснении причин и виновников происшествия,— спор об этом в декабре будет рассматривать Верховный суд РФ (ВС).

Анна Занина

Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Обстоятельства дела таковы. Под Оренбургом автомобиль «Лада-Веста» выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗом. Легковая машина вылетела в кювет, ее водитель погиб. Грузовик остался на проезжей части, но был поврежден и перекрывал движение. Прибывший на место аварии сотрудник МВД вызвал эвакуатор для изъятия и перемещения МАЗа на спецстоянку. Услугу по эвакуации оказал предприниматель, который потребовал оплаты в размере 28 тыс. руб. с двух ответчиков: владельца отбуксированного грузовика и местного отдела МВД.

Арбитражный суд Оренбургской области взыскал требуемую сумму лишь с собственника МАЗа. Суд пояснил, что расходы, связанные с производством по уголовному делу, взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Однако, уточняется в решении, грузовик был эвакуирован «вне рамок Уголовно-процессуального кодекса», так как уголовное дело не было возбуждено по причине смерти подозреваемого. При таких обстоятельствах взыскать средства за счет бюджета можно лишь на основании госконтракта МВД с предпринимателем, который не заключался.

Истца такое решение вполне устроило. Владелец грузовика продолжил судиться, настаивая, что не должен платить за эвакуатор, в услугах которого он не нуждался, и сам мог отбуксировать поврежденный МАЗ, используя свой КамАЗ, тоже находящийся на месте ДТП. К тому же вызов эвакуатора и согласование платной транспортировки МАЗа именно полицейскими никто не оспаривал. Но апелляция, а затем и кассация оставили решение в силе, подчеркнув, что услуги были оказаны ответчику, а возражений по их качеству и стоимости не заявлялось.

В итоге нести издержки, связанные с расследованием ДТП, обязали пострадавшую в аварии сторону. Возможно, проблема в том, что в случае прекращения начатого уголовного дела есть правила о возмещении издержек за счет бюджета, но для ситуаций, когда дело не возбуждали из-за смерти подозреваемого, распределение расходов четко не прописано. Впрочем, недавно владелец МАЗа получил шанс добиться справедливости — по его жалобе с доводами о том, что полицейские все-таки действовали «в рамках уголовно-процессуальных мероприятий», дело передали в экономколлегию ВС, которая по статистике в 99% случаев отменяет решения нижестоящих инстанций.

Анна Занина

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