В Ростовской области украинца приговорили к 16 годам за совершение теракта

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Максима Воробьева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшихся — в исправительной колонии общего режима. Фигурант признан виновным в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), совершении теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 500 тыс. руб.

Установлено, что в 2023 году виновный вступил в террористическое сообщество, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области. Он также уговорил вступить в сообщество своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Вместе со своим знакомым Максим Воробьев, используя полученные из закладок в тайниках самодельные взрывные устройства и их компоненты, с апреля по июнь 2023 года подорвал три локомотива в Мелитопольском локомотивном депо предприятия «Мелитопольская железная дорога».

Жителя Челябинской области, планировавшего взорвать мэрию в Алтайском крае, осудили на 21 год, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украинский террорист попался в Рубцовске».

Ева Китаева, Ростов