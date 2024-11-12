Сегодня исполняется 70 лет кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусств РФ Юрию Каре

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет режиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров:

— С огромным удовольствием и симпатией хочу поздравить своего старинного друга с юбилеем! Юра — ты, безусловно, прекрасный советский и российский режиссер, сделавший много картин, которые помнят и любят зрители. Желаю тебе прежде всего здоровья, но и, конечно же, чтобы твоя творческая энергия не иссякала. Ее у тебя много, но, как говорится, пусть она бьет ключом и тогда ты будешь радовать нас новыми большими работами. Удачи тебе!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»