Один уголь в одни руки

По итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО) 4 сентября президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с «РусГидро» рассмотреть вопрос о целесообразности регулирования в ДФО цен на уголь, используемый для производства электроэнергии. В том числе следует учесть, говорится в поручении, необходимость «формирования устойчивой финансовой модели» деятельности «РусГидро» и ее структур. Следует читать: «чтобы закупки угля обходились "РусГидро" дешевле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как именно будут отрегулированы цены, пока не разъяснено. Но проблема давно известна. В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что стоимость отгружаемого в адрес «РусГидро» российского угля выше стоимости отправки за границу, «причем существенно». ОАО РЖД предлагало уменьшить «нерациональные перевозки» угля в адрес предприятий «РусГидро», отмечая, что возить уголь на 5 тыс. км из Сибири — значит загружать и без того лимитированную инфраструктуру Восточного полигона. А такие поставки растут — только из Кузбасса с начала года на 47%. Дальневосточные угольные компании в это время отгружают свою продукцию на экспорт и «не выражают заинтересованности во взаимодействии с "РусГидро"», поясняли в ОАО РЖД.

Для решения проблемы предлагалось перевести «РусГидро» на локальные угли и высвободить до 2,4 млн тонн провозной способности железных дорог. Само «РусГидро» говорило, что технически местные угли им подходят, но предлагало ОАО РЖД расширить угольные станции в ДФО, тем самым простимулировав местных производителей снизить цены хотя бы до уровня кемеровских.

Достичь этого результата, видимо, решено прямым регулированием. Кстати, среди предложений были и другие, например обязать доминирующих производителей РФ к биржевым продажам угля или поставить экспортные поставки в зависимость от внутрироссийских.

Если цены на уголь для дальневосточных производителей действительно ограничат, то результатом может стать снижение экспорта. Перевалка угля в дальневосточных портах (в основном это экспорт) и так падает — на 3,6%, до 82 млн тонн, по итогам трех кварталов. Теоретически экспорт должны нарастить более западные регионы, реальность в таком развитии событий заставляет сомневаться. Угольные регионы жалуются, что не могут проехать на восток и мешают им не производители ДФО, которые в меньшей степени занимают инфраструктуру. Всего из Кузбасса в восточном направлении в январе—сентябре экспортировано 40 млн тонн угля, включая 39,9 млн тонн по квоте ОАО РЖД. То есть едет только уголь, который попадает в приоритетные лимиты. И пока квоту не увеличат, экспорт не вырастет, есть ли конкуренция с угольщиками ДФО или нет.