Дмитрий Чернышенко возглавил наблюдательный совет РГГУ

Наблюдательный совет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) единогласно избрал вице-премьера Дмитрия Чернышенко своим председателем. Участники совета также поддержали кандидатуру Ефима Пивовара на должность ответственного секретаря, сообщает пресс-служба правительства России. Господин Пивовар был ректором РГГУ с 2006 по 2016 год. Сейчас он научрук университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Также члены наблюдательного совета рекомендовали Минобрнауки назначить новым ректором РГГУ Андрея Логинова, который сейчас занимает должность и. о. ректора.

«Особенно важно, что в университете уделяется внимание исполнению поручения президента Владимира Путина по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»,— сказал на заседании совета господин Чернышенко.

Присутствовавший на заседании совета замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что перед министерством стоит задача по «совершенствованию отечественного гуманитарного образования». По его словам, это также включает в себя обновление гуманитарных курсов на непрофильных направлениях подготовки.

В июне РГГУ изменил статус с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения на автономную организацию. В Минобрнауки заявили, что это обеспечит новые возможности для развития университета.