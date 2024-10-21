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Главные новости за 21 октября. Сочи

Строительство первых двух этапов магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского района Сочи обойдется почти в 1,6 млрд руб. Дирекция государственных закупок Краснодарского края с 18 октября ищет подрядчика для выполнения работ.

В Сочи полицейские задержали жительницу Москвы, которая неадекватно вела себя на улице. Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры конфликта. По сообщениям свидетелей, на улице Горького приезжая начала драку с прохожим, рядом с ней при этом был маленький ребенок.

Позже задержали и таксиста, с которым у приезжей произошел конфликт. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Сочи ищут подрядчика, который сможет поставить новые посадочные кресла для аэропорта. За эту работу готовы заплатить 10 млн руб.

В Сочи 62-летний бездомный случайно разбил припаркованный автомобиль. Ранее судимый нетрезвый гость курорта без определенного места жительства решил забраться в салон автомобиля «ВАЗ-2115», чтобы поспать.

Власти Сочи ищут подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по реконструкции автодорожного моста через реку Кудепста между улицами Искры и Заречная на границе Хостинского и Адлерского районов. Стоимость контракта превышает 23,7 млн руб.

Сочи оказался на 18-м месте среди российских городов по востребованности номерного фонда у бизнес-туристов. Спрос на размещение в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 вырос на 23%.

Бывшего генпродюсера сочинского фестиваля «Кинотавр» Александра Роднянского (признан иностранным агентом по решению Минюста России) заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти.

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