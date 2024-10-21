В Сочи на четверть вырос спрос на размещение со стороны бизнеса

Сочи оказался на 18 месте среди российских городов по востребованности номерного фонда у бизнес-туристов. Спрос на размещение в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 вырос на 23%, говорится в исследовании компании «Аэроклуб», имеющемся в распоряжении «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В целом в 2024 году представители бизнеса забронировали на 19% больше номеров в отелях России, чем годом ранее. Деловые путешественники стали на 43% чаще останавливаться в объектах размещения без категории, а их доля в общем объеме бронирований составила 20%. Наиболее популярными городами для командировок стали Москва (+27% к 2023 году), Санкт-Петербург (+30%), Нижний Новгород (+30%), Красноярск (+10%) и Казань (0%).

В третьем квартале текущего года спрос на отельную инфраструктуру России со стороны представителей бизнеса вырос на 14% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Средняя продолжительность проживания сохранилась на уровне прошлого года – три ночи. Средняя стоимость размещения по стране выросла на 7% и составила 5,7 тыс. руб. В Сочи бизнес-туристы в среднем также останавливались на три дня. Стоимость проживания на курорте выше, чем по стране – 8,1 тыс. руб. за ночь (+3% к 2023 году). Самая высокая средняя стоимость номера наблюдалась во Владивостоке – 12 тыс. руб. за ночь.

В Краснодаре в июле-сентябре 2024 года спрос на размещение со стороны бизнеса вырос на 11%. Краевая столица заняла 10-е место по популярности у бизнес-туристов. Средняя стоимость проживания сохранилась на уровне прошлого года – 4,9 тыс. руб. за ночь (+2% к показателю 2023 года).

Вячеслав Рыжков