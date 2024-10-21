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Аэропорт Сочи потратит 10 млн рублей на закупку кресел

В Сочи ищут подрядчика, который сможет поставить новые посадочные кресла для аэропорта. За эту работу готовы заплатить 10 млн руб., говорится в карточке аукциона на сайте «Госзакупок».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Закупку организует АО «Международный аэропорт Сочи». Кресла должны быть с секциями по три места и предназначены для мест с большим потоком пассажиров. Гарантия на кресла будет действовать минимум 18 месяцев после их поставки.

Накладки для сидений и спинок должны быть выполнены из прочного полумягкого пенополиуретана, имитирующего кожу, и выдерживать не менее 300 тыс. посадок. Ожидается, что материал будет гибкий, устойчивый к износу, выцветанию и воздействию слабых химикатов. Заказчик хочет увидеть материал, стойкий к ультрафиолету, гигиеничный, гипоаллергенный. Сиденья должны выдерживать большой поток пассажиров и нагрузки от багажа, не поддаваться грибкам, не накапливать пыль. Цвет накладок — серый. Поставка и сборка входят в стоимость.

Заявки на участие принимаются до 28 октября. Карточка закупки была размещена 10 октября.

Мария Удовик

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