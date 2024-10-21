На строительство магистрального водовода в Адлере направят почти 1,6 млрд рублей

Строительство первых двух этапов магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского района Сочи обойдется почти в 1,6 млрд руб. «Дирекция государственных закупок» Краснодарского края с 18 октября ищет подрядчика для выполнения работ. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет выполнить проектные и изыскательные работы, а также само строительство в рамках первого этапа (1) и начала второго (2.1). В частности, контрактом предусмотрены: компенсация зеленых насаждений (на выполнение работ предусмотрено 282,7 млн руб.), строительство магистрального водовода «д=800» (1,1 млрд руб.) и другие работы по первому этапу. По второму этапу подрядчик также должен будет компенсировать зеленые насаждения (21,3 млн руб.), обустроить наружные сети водоснабжения (134,6 млн руб.).

Закупка размещена 18 октября 2024 года. Заявки потенциальные подрядчики могут подать до 5 ноября.

Строительство магистрального водовода в Адлере Главгосэкспертиза России одобрила в начале сентября текущего года. Ведомство выдало положительное заключение на проектно-сметную документацию на строительство магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского района Сочи в рамках сразу четырех этапов. Текущий водовод изношен приблизительно на 90%.

Вячеслав Рыжков