В Сочи ранее судимый приезжий залез в припаркованное авто и случайно разбил его
В Сочи 62-летний бездомный случайно разбил припаркованный автомобиль. Об этом сообщает УВД города.
Фото: пресс-служба УВД Сочи
На улице Загородной ранее судимый нетрезвый гость курорта без определенного места жительства решил забраться в салон автомобиля «ВАЗ-2115», чтобы поспать. Бездомный случайно снял автомобиль с ручного тормоза, транспортное средство покатилось по дороге.
Отечественная легковушка проехала несколько метров и врезалась в стоящую рядом иномарку. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Центрального отдела полиции, они задержали нарушителя.
В отношении приезжего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.