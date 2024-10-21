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В Сочи ранее судимый приезжий залез в припаркованное авто и случайно разбил его

В Сочи 62-летний бездомный случайно разбил припаркованный автомобиль. Об этом сообщает УВД города.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

На улице Загородной ранее судимый нетрезвый гость курорта без определенного места жительства решил забраться в салон автомобиля «ВАЗ-2115», чтобы поспать. Бездомный случайно снял автомобиль с ручного тормоза, транспортное средство покатилось по дороге.

Отечественная легковушка проехала несколько метров и врезалась в стоящую рядом иномарку. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Центрального отдела полиции, они задержали нарушителя.

В отношении приезжего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Мария Удовик

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