Полицейские в Сочи задержали жительницу Москвы с ребенком, дравшуюся с прохожим

В Сочи полицейские задержали жительницу Москвы, которая неадекватно вела себя на улице. Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры конфликта. По сообщениям свидетелей, на улице Горького приезжая начала драку с прохожим, рядом с ней при этом был маленький ребенок, рассказали в пресс-службе УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали хулиганку и доставили в отдел полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются»,— сказано в заявлении ведомства.

В отношении приезжей составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Туристка сейчас находится в камере для задержанных. Ребенка приезжей поместили в лечебное учреждение.

Неизвестно, что именно стало причиной конфликта. На кадрах с места происшествия видно, как женщина подходит к предположительно водителю такси с коляской в руках, а тот отбирает ее и бросает в оппонентку. Начинается потасовка, дерущихся разнимают прохожие.

Вячеслав Рыжков