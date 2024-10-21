Сотрудники ДПС в Сочи задержали таксиста, с которым дралась приезжая с ребенком

В Сочи сотрудники ДПС задержали водителя такси, с которым дралась приезжая из Москвы с ребенком. Конфликт ранее произошел на улице Горького, напомнили в пресс-службе УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Водителя такси, с которым конфликтовала женщина на улице Горького, задержали сотрудники ДПС. 49-летнего мужчину доставили в отдел полиции Центрального района Сочи»,— заявили в ведомстве.

В отношении таксиста проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства конфликта.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее полицейские задержали жительницу Москвы, которая неадекватно вела себя на улице. Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры конфликта: женщина, рядом с которой стоял ребенок, дралась с водителем такси. Приезжую помести в камеру для задержанных, а ребенка — в лечебное учреждение. Причины и обстоятельства конфликта до сих пор неизвестны.

Вячеслав Рыжков