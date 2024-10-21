Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудники ДПС в Сочи задержали таксиста, с которым дралась приезжая с ребенком

В Сочи сотрудники ДПС задержали водителя такси, с которым дралась приезжая из Москвы с ребенком. Конфликт ранее произошел на улице Горького, напомнили в пресс-службе УВД курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Водителя такси, с которым конфликтовала женщина на улице Горького, задержали сотрудники ДПС. 49-летнего мужчину доставили в отдел полиции Центрального района Сочи»,— заявили в ведомстве.

В отношении таксиста проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства конфликта.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее полицейские задержали жительницу Москвы, которая неадекватно вела себя на улице. Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры конфликта: женщина, рядом с которой стоял ребенок, дралась с водителем такси. Приезжую помести в камеру для задержанных, а ребенка — в лечебное учреждение. Причины и обстоятельства конфликта до сих пор неизвестны.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...