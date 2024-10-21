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Экс-генпродюсера сочинского «Кинотавра» приговорили к 8,5 годам тюрьмы заочно

Бывшего генпродюсера сочинского фестиваля «Кинотавр» Александра Роднянского (признан иностранным агентом по решению Минюста России) заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти, сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Александр Роднянский (признан иноагентом) (слева)

Александр Роднянский (признан иноагентом) (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Роднянский (признан иноагентом) (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Обвинение просило приговорить фигуранта к 9,5 годам лишения свободы. Максимальный срок заключения по статье — до 10 лет.

Режиссера и продюсера признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Суд заочно приговорил обвиняемого к 8,5 годам колонии общего режима. Также режиссеру на 4 года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Отбывать срок наказания осужденный начнет с момента экстрадиции в Россию или с момента задержания на территории страны. Ранее режиссера заочно арестовали — в мае.

Фестиваль «Кинотавр» фигурант приобрел в 2004 году, тогда же возглавил его попечительский совет. В марте 2022 года объявил, что форум проводиться больше не будет.

Вячеслав Рыжков

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