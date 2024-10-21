На проект реконструкции моста через реку Кудепста выделят 23,7 млн рублей

Власти Сочи ищут подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по реконструкции автодорожного моста через реку Кудепста между улицами Искры и Заречная на границе Хостинского и Адлерского районов. Стоимость контракта превышает 23,7 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, обследовать объект, разработать проектную документацию, пройти экологическую экспертизу и провести ряд других работ. Одним из условий в задании на проектирование указано обустройство временных объездных дорог в случае, если окажется невозможен проезд транспортных средств по половине проезжей части на период производства работ. В качестве альтернативы исполнитель может разработать мероприятия по организации объезда с использованием существующей сети автомобильных дорог.

Проектные работы должны быть выполнены по автомобильной дороге, мосту, наружному электроосвещению, переустройству линий электроснабжения, устройству ливневой канализации. Срок окончания работ — 8 декабря 2025 года. Подать заявки на сайте госзакупок потенциальные подрядчики могут до 5 ноября текущего года.

«Ъ-Сочи» писал, что на строительство магистрального водовода в Адлере направят почти 1,6 млрд руб. Строительство магистрального водовода в Адлере Главгосэкспертиза России одобрила в начале сентября текущего года.

Вячеслав Рыжков