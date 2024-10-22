Узбекский город застроят петербургским микрорайоном

Правительства Петербурга и Ташкента (Республика Узбекистан) обсудят строительство «Квартала Санкт-Петербурга» в Новом Ташкенте. Реализация проекта начнется через год. Идею сотрудничества с Петербургом предложил президенту России Владимиру Путину лидер республики Шавкат Мирзиёев. Речь изначально шла об одной улице. Губернатор Александр Беглов поддержал это решение и назвал партнерство с Узбекистаном «одним из ключевых приоритетов» региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ташкент из иллюминатора самолета. Проект «Новый Ташкент» по задумке правительства Узбекистана планируется реализовать в ближайшие годы из-за перенаселения столицы, транспортного коллапса и проблем с зонами отдыха

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ташкент из иллюминатора самолета. Проект «Новый Ташкент» по задумке правительства Узбекистана планируется реализовать в ближайшие годы из-за перенаселения столицы, транспортного коллапса и проблем с зонами отдыха

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект меморандума о намерениях между Смольным, Хокимиятом Ташкента и дирекцией по строительству города Новый Ташкент при кабмине Узбекистана опубликовали на сайте петербургского правительства в разделе антикоррупционной экспертизы. Согласно нему, стороны «стремятся внести вклад в развитие двусторонних отношений, принимая во внимание взаимную заинтересованность в углублении и расширении сотрудничества». Планируется, что Ташкент и Петербург будут принимать одинаковое участие в подготовке и реализации проекта квартала в новом районе Узбекистана.

Проект «Новый Ташкент» по задумке правительства Узбекистана планируется реализовать в ближайшие годы из-за перенаселения столицы, транспортного коллапса и проблем с зонами отдыха. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом генплана немногим больше года назад. Как местным СМИ рассказывали главные архитекторы Нового Ташкента, район займет площадь в 20 тыс. га (около половины площади столицы). Лоты на продажу будут выставляться по примерно тысяче га (несколько лотов уже размещены). Узбекские власти намерены сделать новый город точкой притяжения зарубежных инвесторов с современными проектами.

Так, в течение одного года после подписания документа стороны должны обсудить планы застройки и сойтись на единой концепции проекта. Затем дирекция при узбекском кабмине должна будет рассмотреть проект и согласовать его с координационным советом по строительству Нового Ташкента. «В случае согласования концепции Хокимият выражает намерение выставить земельный участок "Квартал Санкт-Петербурга" на открытые акционные торги для реализации права аренды на земельный участок»,— следует из меморандума.

Торги будут проходить в Узбекистане. Страна также оставляет за собой право принять отдельное правительственное решение — участок будет выставлен все-таки в аренду или же на продажу. Российские компании также смогут принять участие в конкурсе.

Сроки и условия строительства стороны должны определить до 2026 года, сама реализация запланирована на период с 2026 по 2030 год. После подписания документа Петербург назначит ответственных лиц, которые войдут в общую рабочую группу Россия — Узбекистан для строительства нового города. В комитете по внешним связям Петербурга от комментариев отказались.

При этом собеседники «Ъ-СПб» отмечают, что пока рано говорить о денежных затратах обеих сторон, учитывая, что меморандум ни юридических, ни финансовых обязательств не накладывает. Подсказать, когда и в каком городе документ будет подписан, тоже не смогли. Во всяком случае ясно, что на подписании будут присутствовать господин Беглов, глава ташкентской администрации Шавхат Умурзаков и ответственный за строительство Нового Ташкента Давронжон Адилов.

Смольный же намерен провести в городе архитектурный конкурс на концепцию планировки улицы, полностью посвященной Петербургу и отражающей его наследие. По результатам конкурса предложения по объемно-пространственным решениям город передаст узбекской столице. Сам же квартал пока планируется в формате «блока» около 400–500 м по каждой стороне.

В мае 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время официального визита Владимира Путина сообщил, что одна из улиц Нового Ташкента получит название «Санкт-Петербург». Российский президент в ответ на это сказал, что она будет «самой красивой». Александр Беглов назвал решение узбекского лидера «большой честью для нашего города» и добавил, что считает бывшую союзную республику одним из ключевых международных партнеров. Этой же весной он встречался в Смольном с ташкентскими властями и обсуждал «дорожную карту» развития межрегионального сотрудничества. В апреле в Ташкенте прошли Дни Санкт-Петербурга. Дни Ташкента в Петербурге в Смольном пообещали провести текущей осенью.

Полина Пучкова