«Ростелеком» обжаловал тамбовские торги на поставку средств фиксации нарушений ПДД

ПАО «Ростелеком» обжаловало конкурс по выбору подрядчика для предоставления данных со средств автоматической фиксации нарушений ПДД в Тамбовской области. Компания усмотрела в действиях заказчика — «Тамбовавтодора» — нарушения в части установленных положений извещения о проведении закупки. Рассмотрение жалобы запланировано на 23 октября. Об этом сообщается на портале госзакупок.

18 октября УФАС по региону приостановило определение подрядчика. Сегодня закупка была переведена на этап «Работа комиссии».

Начальная стоимость подряда составляет 1,9 млрд руб. Средства выделят из областного бюджета. Согласно условиям контракта, подрядчику необходимо закупить 200 ТСАФ (технические средства автоматической фотовидеофиксации) разных модификаций. Данные с них будут передаваться в систему «Паутина». Предоставлять сведения с ТСАФ и осуществлять техническое обслуживание устройств необходимо в течение шести лет — с ноября 2024-го по ноябрь 2030 года.

Денис Пискунов, Алина Морозова