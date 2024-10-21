Украинский террорист попался в Рубцовске

Суд рассмотрел уголовное дело о подготовке теракта в алтайском городе Рубцовске осенью 2023 года. По версии следствия, Василий Вотановский (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), покинувший страну после объявления частичной мобилизации, по заданию украинской террористической организации приехал на Алтай, чтобы провести разведку на местном заводе и взорвать мэрию Рубцовска. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые изъяли в арендованной злоумышленником квартире компоненты бомбы и взрывчатку мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Злоумышленника, который полностью признал вину, отправили за решетку на 21 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во 2-м Восточном окружном военном суде рассмотрели уголовное дело жителя Челябинской области Василия Вотановского, планировавшего, по данным ФСБ, взорвать мэрию Рубцовска в Алтайском крае.

Осенью прошлого года ФСБ сообщила о предотвращении теракта в 125-тысячном алтайском городе Рубцовске. Сравнять здание мэрии с землей в празднование Дня города (в 2023 году он отмечался 16 сентября), по информации органов госбезопасности, собирался Василий Вотановский. Подозреваемого задержали. В арендованной им квартире оперативники изъяли компоненты будущей бомбы, кустарно изготовленное взрывчатое вещество мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В материалах расследования говорится, что Василий Вотановский был ярым противником специальной военной операции. В сентябре 2022 года, в первые дни частичной мобилизации, уралец уехал в Киргизию. Там он работал в сфере фотодизайна.

Релокант, по версии следствия, сам вышел на организацию «Легион “Свобода России”» (признана в РФ террористической и запрещена), присягнул ей на верность. Видеозапись с кадрами клятвы он отправил своему куратору. Для выполнения заданий организации Василия Вотановского отправили в Рубцовск.

Задержанный полностью признал вину.

Он рассказал, что первоначально должен был провести разведку на местном предприятии концерна «Уралвагонзавод» (здесь расположен Рубцовский машиностроительный завод, входящий в УВЗ).

В дальнейшем украинский куратор потребовал от него взорвать администрацию города. Обвиняемый, по версии следствия, приобрел детали к будущей бомбе, а также сотовый телефон.

Согласно разработанному плану, самодельное взрывное устройство уралец должен был спрятать в ведре с грибами.

«Я должен был купить грибы, положить наверх, чтобы не было видно этих всех компонентов, и, собственно, куда-то идти. Как грибник»,— рассказал несостоявшийся взрывник в интервью «РИА Новости». Он не исключил, что представители террористической организации могли взорвать его самого, ведь инструкцию по изготовлению детонатора к бомбе ему так и не передали.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на теракт (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ и ст. 223.1).

Подследственный заявил, что раскаивается и для искупления вины даже готов рыть окопы на полях спецоперации.

Как рассказали в пресс-службе военного суда, по совокупности преступлений Василия Вотановского приговорили к 21 году заключения. Первые 4 года он будет находиться в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. О том, будут ли стороны обжаловать приговор, пока не известно.

Константин Воронов, Новосибирск