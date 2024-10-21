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СЗППК сократит количество пригородных поездов в осенне-зимний период в Петербурге

В связи с сезонным снижением пассажиропотока Северо-Западная пригородная пассажирская компания проинформировала жителей Петербурга и Ленобласти о сокращении количества пригородных поездов в осенне-зимний период. Движение электричек на магистралях ОЖД изменится с 27 октября.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснили в СЗППК, расписание движения пригородных поездов частично изменится на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. С обновленным расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс.Электрички», уточнили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с января по сентябрь текущего года электрички Северо-Западной пригородной пассажирской компании перевезли более 76 млн пассажиров, что на 8% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Андрей Цедрик

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