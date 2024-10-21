Мигранты заплатят больше

Сразу несколько регионов Черноземья повышают коэффициент, на основе которого рассчитывается стоимость патента для трудовых мигрантов. Об этом рассказали в органах законодательной и исполнительной власти самих регионов. В результате разрешение на работу станет дороже. Решения принимаются на фоне других мер, ужесточающих миграционную политику, напоминают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрешение на работу для мигрантов станет дороже

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Разрешение на работу для мигрантов станет дороже

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Регионы Черноземья начали принимать законы, согласно которым увеличивается стоимость рабочего патента для трудовых мигрантов. Она формируется путем умножения базовой величины — 1200 руб.— на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития РФ, и региональный коэффициент. Согласно опубликованному 9 октября проекту приказа Минэкономразвития России, коэффициент-дефлятор на 2025 год должен составить 2,594. В нынешнем году он составляет 2,4, в 2023 году равнялся 2,27.

Региональный коэффициент пока принят только в Липецкой области. 25 сентября областной совет депутатов установил его в размере 2,7. Прошлой осенью местные законодатели величину не меняли: сейчас действует коэффициент 2,2 — такой же, как в 2023-м. Таким образом, в 2025 году стоимость патента для работы в Липецкой области увеличится сразу на 33%: с 6336 руб. до 8405 руб. в месяц.

Законопроект о повышении коэффициента уже готов в Орловской области. Там планируется установить его в размере 2,5. Как сообщили в региональном правительстве, документ внесен в облсовет — заседание пройдет 31 октября. 1 января 2024 года орловский коэффициент вырос с 2,1 до 2,22. В 2025 году патент в регионе может подорожать на 22%: с 6394 руб. до 7782 руб.

Аналогичный законопроект подготовлен и в Курской области. Там планируется увеличить коэффициент с 2,79 до 2,92. В 2023 году он составлял 2,67. По сравнению с нынешним годом стоимость патента должна вырасти на 13%: с 8035 руб. до 9089 руб.

Впрочем, в регионе звучат и другие предложения. Так, руководитель фракции ЛДПР в курской областной думе Владимир Федоров внес на рассмотрение коллег проект закона, предполагающий увеличение коэффициента почти втрое — до 8. «В нынешних условиях мигранты зачастую находятся в льготных условиях по сравнению с гражданами РФ,— объяснил свою инициативу курский парламентарий.— Иностранные граждане платят ежемесячно небольшой налог и работают, где хотят. Размер платежа в несколько раз меньше, чем различные отчисления с зарплаты обычного гражданина даже со средней зарплатой. При этом многие мигранты работают в строительстве и других отраслях, где зарплата существенно выше средней по региону».

Аналогичные предложения Владимир Федоров вносит уже на протяжении нескольких лет. С его точки зрения, это поможет «оградить рынок труда Курской области от иностранных рабочих» и обеспечить работой местных жителей. «Мы должны привлекать только тех иностранных специалистов, которых невозможно найти в стране»,— уверен депутат.

Власти Белгородской и Тамбовской областей о планах изменения коэффициента пока не сообщали. Там патенты для мигрантов сейчас стоят 6062 руб. и 5700 руб. соответственно. Проектная величина коэффициента не определена и в Воронежской области. Здесь за право работать мигранты платят 6624 руб. в месяц.

Подорожание патентов происходит на фоне ужесточения законодательства о привлечении иностранной рабочей силы и усиления борьбы с нелегальной миграцией. Так, в Воронежской области за девять месяцев этого года в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД поместили 388 нарушителей миграционного законодательства, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов. 333 нелегала были отправлены на родину — это в два раза больше, чем в прошлом году.

В Курской и Липецкой областях мигрантам запретили работать в такси, аналогичные меры рассматривают и власти Тамбовской области.

В Воронежской области еще больше запретов — они касаются не только перевозок, но и работы на предприятиях обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, забора, очистки и распределения воды, сбора и обработки сточных вод, деятельности агентств по временному трудоустройству. Эти ограничения были приняты еще в конце прошлого года — в августе к ним добавился запрет на работу в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.

Накануне этого решения заместитель министра труда Воронежской области Николай Шилов сообщал, что в регионе отмечается рекордно низкий уровень безработицы — 2,8%. Иностранная рабочая сила — один из важных источников восполнения трудовых ресурсов, но новые запреты, по мнению чиновника, обоснованы.

«Вводимые ограничительные меры направлены на формирование сбалансированного рынка труда, сохранение стабильной криминогенной обстановки и этноконфессиональной ситуации. Ограничения не влекут дефицита кадров в социально значимых отраслях экономики и не будут касаться таких сфер, как строительство и сельское хозяйство»,— отметил господин Шилов.

Между тем жители российских регионов не всегда готовы конкурировать с мигрантами за рабочие места. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела рекрутинговая компания hh.ru. В исследовании приняли участие около 3 тыс. соискателей. 80% опрошенных жителей страны и 85% жителей Центрального федерального округа считают количество мигрантов чрезмерным. Такого мнения придерживаются 92% представителей сферы транспорта и логистики, 91% опрошенных представителей автобизнеса, 89% тех, кто работает в сфере безопасности, и 85% строителей.

Меньшинство, которое полагает, что мигрантов не хватает, работает в сфере маркетинга, общепита и туризма, добычи сырья, розничной торговли и информационных технологий. Опрошенные жители ЦФО в 58% случаев считают, что трудовые мигранты отбирают рабочие места у местных жителей. Больше трети заявили, что готовы занять эти вакансии. Правда, рабочие места должны быть улучшены: нужно организовать питание, охрану труда, выдачу спецодежды, платить «белую» зарплату и своевременно ее индексировать.

По мнению кандидата экономических наук, директора Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрия Ломсадзе, потребность в мигрантах связана с качеством отечественного человеческого капитала и проблемами рынка труда. «Молодое поколение не стремится приступать к активной трудовой жизни, а основная часть квалифицированных кадров сформирована еще в советский и постсоветский период,— отмечает эксперт.— Перекошен и рынок труда, где востребованы в основном люди с низкой квалификацией. У нас единицы вакансий экскаваторщиков и слесарей-расточников, зато большое количество рабочих мест в строительстве и логистике, где и задействованы мигранты, у которых зачастую есть проблемы даже со знанием языка, не говоря уж о профессиональной подготовке».

Юрий Голубь