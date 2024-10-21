Мигранты заплатят больше
Регионы Черноземья повышают стоимость патентов для иностранных рабочих
Сразу несколько регионов Черноземья повышают коэффициент, на основе которого рассчитывается стоимость патента для трудовых мигрантов. Об этом рассказали в органах законодательной и исполнительной власти самих регионов. В результате разрешение на работу станет дороже. Решения принимаются на фоне других мер, ужесточающих миграционную политику, напоминают эксперты.
Разрешение на работу для мигрантов станет дороже
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Регионы Черноземья начали принимать законы, согласно которым увеличивается стоимость рабочего патента для трудовых мигрантов. Она формируется путем умножения базовой величины — 1200 руб.— на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития РФ, и региональный коэффициент. Согласно опубликованному 9 октября проекту приказа Минэкономразвития России, коэффициент-дефлятор на 2025 год должен составить 2,594. В нынешнем году он составляет 2,4, в 2023 году равнялся 2,27.
Региональный коэффициент пока принят только в Липецкой области. 25 сентября областной совет депутатов установил его в размере 2,7. Прошлой осенью местные законодатели величину не меняли: сейчас действует коэффициент 2,2 — такой же, как в 2023-м. Таким образом, в 2025 году стоимость патента для работы в Липецкой области увеличится сразу на 33%: с 6336 руб. до 8405 руб. в месяц.
Законопроект о повышении коэффициента уже готов в Орловской области. Там планируется установить его в размере 2,5. Как сообщили в региональном правительстве, документ внесен в облсовет — заседание пройдет 31 октября. 1 января 2024 года орловский коэффициент вырос с 2,1 до 2,22. В 2025 году патент в регионе может подорожать на 22%: с 6394 руб. до 7782 руб.
Аналогичный законопроект подготовлен и в Курской области. Там планируется увеличить коэффициент с 2,79 до 2,92. В 2023 году он составлял 2,67. По сравнению с нынешним годом стоимость патента должна вырасти на 13%: с 8035 руб. до 9089 руб.
Впрочем, в регионе звучат и другие предложения. Так, руководитель фракции ЛДПР в курской областной думе Владимир Федоров внес на рассмотрение коллег проект закона, предполагающий увеличение коэффициента почти втрое — до 8. «В нынешних условиях мигранты зачастую находятся в льготных условиях по сравнению с гражданами РФ,— объяснил свою инициативу курский парламентарий.— Иностранные граждане платят ежемесячно небольшой налог и работают, где хотят. Размер платежа в несколько раз меньше, чем различные отчисления с зарплаты обычного гражданина даже со средней зарплатой. При этом многие мигранты работают в строительстве и других отраслях, где зарплата существенно выше средней по региону».
Аналогичные предложения Владимир Федоров вносит уже на протяжении нескольких лет. С его точки зрения, это поможет «оградить рынок труда Курской области от иностранных рабочих» и обеспечить работой местных жителей. «Мы должны привлекать только тех иностранных специалистов, которых невозможно найти в стране»,— уверен депутат.
Власти Белгородской и Тамбовской областей о планах изменения коэффициента пока не сообщали. Там патенты для мигрантов сейчас стоят 6062 руб. и 5700 руб. соответственно. Проектная величина коэффициента не определена и в Воронежской области. Здесь за право работать мигранты платят 6624 руб. в месяц.
Подорожание патентов происходит на фоне ужесточения законодательства о привлечении иностранной рабочей силы и усиления борьбы с нелегальной миграцией. Так, в Воронежской области за девять месяцев этого года в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД поместили 388 нарушителей миграционного законодательства, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов. 333 нелегала были отправлены на родину — это в два раза больше, чем в прошлом году.
В Курской и Липецкой областях мигрантам запретили работать в такси, аналогичные меры рассматривают и власти Тамбовской области.
В Воронежской области еще больше запретов — они касаются не только перевозок, но и работы на предприятиях обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, забора, очистки и распределения воды, сбора и обработки сточных вод, деятельности агентств по временному трудоустройству. Эти ограничения были приняты еще в конце прошлого года — в августе к ним добавился запрет на работу в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.
Накануне этого решения заместитель министра труда Воронежской области Николай Шилов сообщал, что в регионе отмечается рекордно низкий уровень безработицы — 2,8%. Иностранная рабочая сила — один из важных источников восполнения трудовых ресурсов, но новые запреты, по мнению чиновника, обоснованы.
«Вводимые ограничительные меры направлены на формирование сбалансированного рынка труда, сохранение стабильной криминогенной обстановки и этноконфессиональной ситуации. Ограничения не влекут дефицита кадров в социально значимых отраслях экономики и не будут касаться таких сфер, как строительство и сельское хозяйство»,— отметил господин Шилов.
Между тем жители российских регионов не всегда готовы конкурировать с мигрантами за рабочие места. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела рекрутинговая компания hh.ru. В исследовании приняли участие около 3 тыс. соискателей. 80% опрошенных жителей страны и 85% жителей Центрального федерального округа считают количество мигрантов чрезмерным. Такого мнения придерживаются 92% представителей сферы транспорта и логистики, 91% опрошенных представителей автобизнеса, 89% тех, кто работает в сфере безопасности, и 85% строителей.
Меньшинство, которое полагает, что мигрантов не хватает, работает в сфере маркетинга, общепита и туризма, добычи сырья, розничной торговли и информационных технологий. Опрошенные жители ЦФО в 58% случаев считают, что трудовые мигранты отбирают рабочие места у местных жителей. Больше трети заявили, что готовы занять эти вакансии. Правда, рабочие места должны быть улучшены: нужно организовать питание, охрану труда, выдачу спецодежды, платить «белую» зарплату и своевременно ее индексировать.
По мнению кандидата экономических наук, директора Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрия Ломсадзе, потребность в мигрантах связана с качеством отечественного человеческого капитала и проблемами рынка труда. «Молодое поколение не стремится приступать к активной трудовой жизни, а основная часть квалифицированных кадров сформирована еще в советский и постсоветский период,— отмечает эксперт.— Перекошен и рынок труда, где востребованы в основном люди с низкой квалификацией. У нас единицы вакансий экскаваторщиков и слесарей-расточников, зато большое количество рабочих мест в строительстве и логистике, где и задействованы мигранты, у которых зачастую есть проблемы даже со знанием языка, не говоря уж о профессиональной подготовке».