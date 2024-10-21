Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 октября

19:48. РСЧС: идет обстрел города Валуйки Белгородской области.

17:56. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью около 17:00 21 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

17:53. За последние сутки силами российских военнослужащих освобождена одна жительница курского приграничья. Она найдена в одном из сел Кореневского района. Об этом сообщили в правительстве региона.

17:13. РСЧС: ведется обстрел города Шебекино Белгородской области.

17:06. В результате атак ВСУ на Белгородский район и Шебекинский горокруг Белгородской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:44. Белгородский облсуд удовлетворил ходатайство командира воинской части и приостановил производство по делу бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева о получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник освобожден из-под стражи на период его службы в зоне СВО в рамках контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

16:22. Украинская ракета уничтожена в Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

15:54. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью около 15:00 21 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:56. Всего за время боевых действий в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ потеряли 25 420 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:37. В селе Грузское Борисовского района Белгородской области украинский беспилотник разбросал мины «Лепесток». Оперативные службы временно перекрыли несколько улиц. Сейчас территория зачищена, а дороги открыты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

14:24. Российские военные освободили от ВСУ населенные пункты Ветрено, Матвеевка, Жеболовка и Дуровка в Курской области. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Life.

14:09. В районе села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

13:43. Бойцы добровольческого отряда «Барс-Курск» продолжают подготовку к своим обязанностям. На занятиях по РЭБ они изучают современное оборудование с помощью которого оказывается воздействие радиоизлучениями на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника. Об этом сообщили в отряде.

13:40. РСЧС: идет обстрел города Шебекино Белгородской области.

13:33. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, а также шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

12:30. У железнодорожного моста в воронежских Лисках был найден подозрительный предмет. Специалисты оперативных служб провели осмотр предмета и моста, угрозы не обнаружено. Об этом сообщили в правительстве региона.

12:05. За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 822 жилых объекта, ранее пострадавших из-за обстрелов ВСУ. За тот же период новые повреждения зафиксированы в 636 квартирах и частных домах. Об этом стал известно в ходе оперативного совещания в облправительстве.

11:58. Служить в «Барс-Белгород» идет индивидуальный предприниматель, многодетный отец Руслан Ткачев. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

11:42. Дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Курской областью около 10:40 21 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

11:24. По уточненной информации, при утреннем обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

11:12. В Белгороде для начисления компенсаций обследовали 100 автомобилей, поврежденных из-за атак ВСУ. До 15 ноября планируется завершить работу по оставшимся 254 машинам. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

10:27. СКР будет расследовать обстрелы Белгородской области 19–21 октября, в результате которых были ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщили в ведомстве.

10:19. С 7:00 20 октября по 7:00 21 октября ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 15 БПЛА и 47 боеприпасов. Пострадали два мирных жителя, еще два обратились к медикам из-за ранений, полученных в результате атак 19 октября. Повреждены 18 домов и три автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:34. С самого утра ВСУ обстреляли не только Белгород, но и Шебекино, село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Пострадавших больше не выявлено, однако зафиксирован ряд разрушений. Самые серьезные повреждения — в облцентре. Это следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале.

9:15. Утром белгородский губернатор Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов выехали на место обстрела в облцентре. Под удар ВСУ попал микрорайон ИЖС. Как рассказал господин Гладков в своем Telegram-канале, местная жительница получила ссадины рук. Бригада скорой помощи оказала ей необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

7:08. За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 18 беспилотников, в том числе два над Курской областью и один над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2:06. ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. Мирный житель получил различные осколочные ранения и перелом ноги. Его доставили в Борисовскую центральную райбольницу попутным транспортом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.