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Коммерсантъ FM
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Илон Маск будет разыгрывать по $1 млн в день для тех, кто подпишет его петицию

В минувшую субботу, 19 октября, Илон Маск объявил, что будет каждый день разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подпишет онлайн-петицию «в поддержку Конституции США». Петицию с начала октября распространяет комитет политической активности America PAC, созданный господином Маском для агитации в пользу Дональда Трампа. В петиции говорится, что ее цель — «заставить 1 млн зарегистрированных избирателей в колеблющихся штатах поставить подписи в поддержку Конституции, особенно в защиту свободы слова и права на ношение оружия». Изначально каждому, кто подпишет эту петицию, Илон Маск пообещал по $47.

Вместе с подписью гражданина America PAC получает обширный набор его персональных данных: имя, адрес электронной почты, номер сотового телефона и почтовый адрес. Многие эксперты считают, что эта информация, скорее всего, будет использована комитетом господина Маска для таргетированной агитации в пользу Дональда Трампа в т. н. колеблющихся штатах (таких как Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и Северная Каролина) — чтобы избиратели в них в назначенный день пришли на участки и обеспечили победу кандидату от Республиканской партии.

Сам господин Маск все последние дни провел на встречах с избирателями в Пенсильвании. На одном из таких митингов в поддержку господина Трампа Илон Маск и вручил чек на $1 млн первому победителю лотереи от America PAC.

Как миллиардер помогает республиканцам перед выборами президента США — в материале «Ъ» «Маск или пропал».

Кирилл Сарханянц

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