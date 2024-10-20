Основная электростанция Кубы возобновила работу после сбоя

На Кубе восстановили работу основной теплоэлектростанции, из-за сбоя которой отключилось электричество по всей стране. Первое отключение подачи электроэнергии на острове, где проживают более 10 млн человек, произошло 18 октября. С того момента ремонтные бригады трижды пытались перезапустить энергосистему острова.

В настоящий момент электроснабжение восстановили в системе между центральным городом Матансас и Ольгином в восточной части, сообщила компания Havana Electric в Telegram. В столицу Кубы Гавану также постепенно начали подавать электроэнергию. Покрытие электроэнергии зависит от мощностей, которые будут расти в течение сегодняшнего дня, уточнили в компании.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес 19 октября заявил, что на остров приближается ураган «Оскар». Он может затронуть восточную часть Кубы. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес 19 октября заявил, что власти прикладывают все усилия для защиты людей и экономических ресурсов.