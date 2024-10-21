Дело о поставках сшили из обмундирования

Как стало известно “Ъ”, Московский гарнизонный военный суд (МГВС) начал рассмотрение уголовного дела экс-замдиректора Росгвардии по тыловым вопросам Сергея Милейко и одного из бывших поставщиков ведомства Игоря Шальнова. Они обвиняются в махинациях с вещевым обеспечением гвардейцев путем завышения цен почти на 400 млн руб. Уже лишенный звания генерала Милейко находится под стражей, отбывая срок за аферу с недвижимостью, тогда как господина Шальнова суд только сейчас отправил в СИЗО. При этом он был этапирован из Челябинска, где находился под домашним арестом по другому делу. Защита фигуранта называет это грубым нарушением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генерал Росгвардии Сергей Милейко еще не отбыл один срок, а уже вновь предстал перед судом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший генерал Росгвардии Сергей Милейко еще не отбыл один срок, а уже вновь предстал перед судом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В самом начале процесса предпринимателю Игорю Шальнову, возглавлявшему ООО «Спецшвейснаб» и почти четыре года находившемуся в рамках дела о мошенничестве под подпиской о невыезде, неожиданно изменили меру пресечения на арест. Его предполагаемый сообщник, бывший замглавы Росгвардии Милейко давно содержится под стражей, отбывая срок за незаконное получение помещения в ведомственном доме в Подмосковье, где его супруга открыла салон красоты. Сергей Милейко отсидел почти все назначенные судом шесть лет, несколько раз ходатайствовал об УДО, но был оставлен под стражей.

Еще до начала процесса в Москве Игорь Шальнов, постоянно проживающий в Башкирии, был арестован в Челябинске по обвинению в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Речь идет о перечислении на карту замначальника исправительного центра трудовой адаптации расположенной в облцентре ИК-5 Татьяне Николаевой 330 тыс. руб. за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. В конце августа господин Шальнов, имеющий проблемы со здоровьем, пошел на сделку со следствием, признав вину, хотя ранее утверждал, что просто помогал старой знакомой, после чего его перевели под домашний арест по месту жительства в Уфе с разрешением на самостоятельные авиаперелеты в Москву для участия в судебном процессе.

Тем временем материалы уголовного дела о взятке направили в Центральный райсуд Челябинска. Процессы в Москве и на Урале должны были начинаться почти одновременно. Однако сотрудники уголовно-исполнительной инспекции сочли невозможным разрешить перелеты Игорю Шальнову в столицу, где МГВС планировал проводить по два заседания в неделю. В результате обвиняемого, несмотря на противопоказания врачей, в сентябре дважды доставляли из Уфы на служебной машине в Москву. В суде защита предпринимателя подала ходатайство о выделении из дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) материалов в отношении него и передаче в Челябинский суд для соединения с делом о даче взятки. Спустя несколько дней МГВС, получив ответ уфимского УФСИН о технических сложностях с доставкой подсудимого в московский суд, неожиданно объявил, что выделение дела не считает возможным, после чего по ходатайству военного прокурора Игорь Шальнов был помещен под стражу сразу на полгода на том основании, что 10 месяцев назад он один раз якобы без разрешения следователя выезжал в Челябинск и теперь, даже находясь под домашним арестом, может скрыться от суда.

Адвокат Павел Смирнов сообщил “Ъ”, что обжаловал решение об аресте во 2-м Западном окружном военном суде, попросив вызвать туда и следователей, и представителей ФСИН, от которых уже получен ответ об отсутствии нарушений господином Шальновым условий отбывания домашнего ареста.

По его словам, совершенно непонятно, чем руководствовался суд, принимая решение об аресте, если ранее обвиняемый никогда не скрывался и не противодействовал следствию, зато имеет многочисленные награды от государственных ведомств, РПЦ и подразделений из зоны СВО (где, кстати, служит его сын), которые с разрешения следователя он регулярно посещал. Мало того, из ранее полученной прибыли, согласно представленным в суд документам, он направил на помощь участникам спецоперации и благотворительность более 80 млн руб. А сейчас как гендиректор компании ООО ПКФ «Уралпром-Маркет» он «обшивает» добровольческие формирования, участвующие в СВО.

Тем временем военный прокурор огласил обвинительное заключение по делу. Напомним, что расследование махинаций с поставками ООО «Спецшвейснаб» под руководством господина Шальнова обмундирования для Росгвардии началось еще в 2019 году. Эта компания была утверждена правительством единственным поставщиком Росгвардии и исполнила только за два года 148 госконтрактов на 3,4 млрд руб. Следствие считает, что, вступив в сговор с Сергеем Милейко и десятью ведущими швейными предприятиями-конкурентами, предприниматель по двум десятками контрактов стал поставлять Росгвардии обмундирование по завышенным ценам, к тому же по качеству оно оказалось непригодным для использования. Впрочем, впоследствии арбитражи на основании независимых экспертиз качество формы посчитали хорошим, сумма же причиненного ущерба в деле в итоге составила 396 млн руб.

После оглашения обвинительного заключения Игорь Шальнов заявил, что считает себя невиновным, а экс-генерал пообещал высказать свое отношение к обвинению уже после исследования доказательств, которые составляют более 450 томов уголовного дела. Между тем ранее он писал явку с повинной, объясняя возможность закупки вещевого имущества по завышенным ценам тем, что попал в зависимое от поставщика положение. При этом якобы не имел корыстного умысла.

По словам адвоката Павла Смирнова, следствие после арбитражных судов было вынуждено отказаться от обвинения в части поставки Шальновым некачественной формы.

Подверг защитник критике и оценку следствием стоимости поставленного товара. Например, отметил он, ценовые предложения господина Шальнова на футболки для бойцов по одному контракту составляли 375 руб. за штуку, по другому — 385 руб., но эксперты посчитали, что цены не должны были превышать 190 руб. и 267 руб. соответственно, не объяснив такой выбор диапазона цен. После отстранения от поставок структур господина Шальнова, как говорит защита, его прямые конкуренты стали поставлять футболки по 388 руб. за штуку. Господину Шальнову также ставят в вину поставку зимних камуфлированных костюмов по 6610 руб. вместо подсчитанных экспертами 4410 руб., а зимних перчаток за 716 руб. вместо 586 руб. Но у следующих поставщиков, подчеркивает защита, костюмы были приобретены по результатам электронных аукционов по 6732 руб., а перчатки — по 776 руб.

«Такая картина наблюдается почти по всем спецификациям поставленных товаров. Хотя в деле есть и арифметические ошибки. В одном случае в вину ставят поставку по цене ниже определенной экспертами в качестве обоснованной, а по другому контракту, по которому Шальновым якобы была получена самая крупная сумма необоснованной прибыли — 282 млн руб.,— согласованная цена поставки летних и зимних полевых костюмов заказчику превышает цену их закупки ООО "Спецшвейснаб" у производителя тканей всего на 1%, и это без учета накладных расходов»,— отметил адвокат. Он назвал абсурдной версию о ценовом сговоре между поставщиками, которых, кстати, за него даже не наказали, и о способности бизнесмена ставить заказчика в зависимое положение. Павел Смирнов попросил суд вернуть уголовное дело прокурору для устранения ошибок, в том числе в определении ущерба, но пока получил отказ.

Сергей Сергеев