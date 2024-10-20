Bloomberg: мировой госдолг может достичь рекордных $100 трлн

Практически во всех странах мира продолжает расти долговая нагрузка, пишет Bloomberg. Уровень мирового госдолга до конца 2024 года может достичь $100 трлн и к 2050 году вырасти почти на 25%, в основном за счет США и Китая.

Информационное агентство Bloomberg опубликовало материал в преддверии ежегодного заседания Международного валютного фонда (МВФ). На основе данных организации агентство подсчитало, что по итогам 2024 года уровень долговой нагрузки во всем мире составит 94,8%. В странах G7 в целом этот показатель может достичь 125,9%.

К 2050 году, как подсчитало агентство, мировой госдолг превысит 122%, стран G7 — 188%. Объем госдолга будет расти у США, Китая, Японии, Великобритании, Франции, Италии. Германия сократит госдолг с 63,5% в 2024 году до 42,1% в 2050-м.

«Наши прогнозы указывают на неумолимое сочетание низкого роста и высокого долга. Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением буферов для следующего шока, который обязательно наступит, и возможно, раньше, чем мы ожидаем»,— передает агентство слова директора МВФ Кристалины Георгиевой.

Госдолг России, по данным Центробанка на 1 октября, составляет $293,4 млрд. С начла года он сократился на $24,5 млрд.

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