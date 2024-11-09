Сегодня исполняется 72 года предпринимателю и общественному деятелю Геннадию Тимченко

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Геннадий Тимченко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Большого театра, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев:

— Дорогой Геннадий Николаевич, Вас знают как выдающегося предпринимателя, который внес весомый вклад в экономическое развитие России. Но Вы также оказываете неоценимую поддержку российской культуре, и я не могу не подчеркнуть Вашу активную помощь в создании грандиозных культурных кластеров — филиалов Мариинского театра во Владивостоке и Кемерово, филиала Большого театра в Калининграде, а также театрально-образовательного комплекса в Севастополе. Появление таких крупных культурных центров в четырех регионах станет огромным рывком вперед и откроет беспрецедентные возможности для многих-многих молодых талантливых музыкантов, которыми богата наша земля! Побывав во Владивостоке несколько дней назад, я максимально изучил возможности нового комплекса, и мы вместе с Вами их обязательно успешно реализуем. Благодарю Вас и желаю крепкого здоровья и успехов во всех делах!

10 ноября день рождения у заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тинатин Канделаки

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Тина Канделаки

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ее поздравляет генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев:

— Дорогая Тина! Ты так много объединяешь в своем образе, что оценить его парой слов нельзя. Во-первых, ты способна на волшебство, и не говори, что это не так. Все, к чему ты прикасаешься, мгновенно расцветает и становится успешным. Во-вторых, у тебя есть еще один уникальный дар: ты не просто творишь, ты вдохновляешь и зажигаешь сердца. В-третьих, ты болеешь за свою страну и не боишься говорить об этом прямо и громко. Я желаю, чтобы твой дар вел тебя по жизни все выше и выше, чтобы твоя звезда всегда ярко светила, давая тепло тебе, твоей семье и всей нашей необъятной стране! С днем рожденья!

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