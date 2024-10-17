Город устал плавать

Дума Нижнего Новгорода обсудила планы по созданию полноценной ливневой канализации, которые должны быть поэтапно реализованы в 2026–2036 гг. В прошлом году город заказал в институте «Гидропроект» разработку схемы сети водоотведения, по Автозаводскому району она уже готова — создание насосных станций и очистных сооружений оценено в 11 млрд руб. Депутаты призвали администрацию начать необходимые работы хотя бы в одном районе. Но в условиях дефицита бюджетных средств власти намерены выбирать самые неотложные мероприятия, которые избавят улицы от подтопления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После многолетних дебатов пора начинать решать проблемы подтопления улиц в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ После многолетних дебатов пора начинать решать проблемы подтопления улиц в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комиссия думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству обсудила разработку схемы сети ливневой канализации города. Вопрос создания ливневок, позволяющих избежать подтопления городских улиц в ливни или при талых водах, обсуждается органами МСУ на протяжении более 20 лет в каждом созыве гордумы. После многолетних бесплодных дискуссий на эту тему в 2023 году власти через управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода за 158,8 млн руб. все-таки заказали разработку схемы городской сети ливневок с реализацией на перспективу 2026–2036 гг. в научно-исследовательском институте «Гидропроект» имени С. Я. Жука.

На вчерашнем заседании депутаты запросили у городских властей информацию, как продвигается работа над схемой, которую подрядчик должен сдать к декабрю 2025 года.

В своем докладе главный инженер управления инженерной защиты Сергей Степанов отметил, что в городе примерно 450 км ливневых сетей со степенью износа в 90%. Однако единая система отведения поверхностных вод отсутствует, старые сети имеют локальный характер.

Институт «Гидропроект» завершает часть схемы по Автозаводскому району. Подрядчик провел обследование и инженерно-геодезическую съемку территорий, сформировал сводную базу параметров водосточной сети, рассчитал нагрузки по водосборным бассейнам сточных вод, изучив состояние и работу существующих линейных сооружений, насосных станций и очистных сооружений.

Получив все исходные данные, институт подготовил предложения по реконструкции централизованной системы отведения дождевых стоков. По словам представителя «Гидропроекта» Владимира Дудова, уже в ноябре они готовы передать по Автозаводскому району готовую часть исследовательской работы, а в течение следующего года доделают схему ливневок по остальным районам города, объединенных в единую сеть.

Депутатов это очень воодушевило, несмотря на то, что схема не включает в себя конкретную проектно-сметную документацию, — заказывать элементы сети на основе схемы городу придется отдельно. Зампред Николай Сатаев призвал не ждать конца 2025 года. «Если документация по Автозаводскому району готова, надо уже на следующий год планировать какие-то средства. Начинать нужно поэтапно, а не ждать всю документацию на Нижний Новгород», — предложил он. Председатель комиссии Карим Ибрагимов предупредил, что даже по одному району стоимость реконструкции и строительства ливневой сети составит миллиарды рублей, что для городского бюджета не подъемно.

Владимир Дудов подтвердил, что по их сравнительным расчетам создание насосных станций и очистных сооружений Автозавода обойдется в 11 млрд руб. Но депутаты были непреклонны.

«Сколько я себя помню в этом городе, столько же идет бесконечный разговор о ливневках. Меняется климат — снежные зимы, залповые ливни. Наконец-то появилась программа. Давайте уже начнем и покажем хоть что-то жителям Нижнего Новгорода, потому что они считают, что мы бездельники — ничего не можем и не умеем, а только болтаем и протираем штаны. Нужен результат. Нерешаемая с 1970-х годов проблема давно назрела, если Автозавод готов, давайте максимально быстро запустим его в работу», — заявил депутат Руслан Станчев.

Депутат Мария Кузнецова добавила, что в Сормове люди в ливни пешком идут несколько остановок мимо Светлоярского озера, потому что заливает все вокруг и к дороге не подойти. «Там не просто какие-то лужи, а экологическая катастрофа — по пояс в воде люди и машины, и ничего с советских времен не меняется. Можно, наконец, взять и по-человечески решить?» — попросила она.

В итоге депутаты договорились, что начинать решать проблему надо, но с учетом высокой стоимости работ следует расставить приоритеты. Думская комиссия поручила администрации совместно с управлением инженерной защиты города определить и предложить первоочередные мероприятия по ливневкам Автозаводского района, которые можно было бы включить в бюджет на 2025 год.

По мнению депутата Владимира Аношкина, одним из таких насущных пилотных проектов могла бы стать реконструкция и запуск ливневой насосной станции № 4 у гостиницы «Волна», с которой район мучается долгие годы.

Роман Кряжев