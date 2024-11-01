«Востребованность займов ФРП Челябинской области выросла на 113%»

Внутренний спрос на продукцию предприятий Челябинской области постоянно растет. Предприятиям необходимы средства на расширение, модернизацию, увеличение численности персонала. При этом Банк России в течение длительного времени держит ключевую ставку на высоком уровне. В этих условиях льготные займы Фонда развития промышленности Челябинской области стали одним из самых привлекательных источников получения кредитных средств. Руководитель регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков в интервью «Guide. Люди бизнеса» рассказал, сложнее ли предпринимателям стало получить заветные «длинные дешевые деньги», поможет ли докапитализация фонда удовлетворить потребности предприятий в привлечении инвестиций и есть ли шанс у малого бизнеса на одобрение льготного займа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФРП Челябинской области Фото: пресс-служба ФРП Челябинской области

Guide: Сергей Геннадьевич, вырос ли спрос на льготные займы ФРП в Челябинской области на фоне высокой ключевой ставки?

Сергей Казаков: Наши программы были и остаются одним из самых выгодных инструментов финансирования бизнеса. Челябинский ФРП предлагает одну из самых широких в стране сеток программ по предоставлению льготных займов по ставке от 0,1% годовых на срок до семи лет. Востребованность наших займов выросла на 113%, это увеличение произошло за последние два года. Роль высокой ключевой ставки, конечно, велика. Но в росте доверия к господдержке, безусловно, есть и наша заслуга. По поручению губернатора Алексея Текслера мы постоянно разрабатываем новые программы, за последний год запустили, например, «Промышленную ипотеку» и «Кооперацию». Теперь с помощью льготного финансирования можно не только наладить серийное производство уникальной продукции или нарастить объемы ее выпуска, но и направить средства займа на строительство или реконструкцию индустриальных объектов. Продолжает расти интерес к программам «Импортозамещение» и «Модернизация», которые помогают нашим компаниям нивелировать последствия западных санкций. Не теряет популярности грантовая поддержка. По ней компенсировать часть затрат можно не только участникам промкластеров и предприятиям, проводящим НИОКР, но и вернуть часть затрат на уплату процентов по кредитам или на платежи по договорам лизинга на промышленное оборудование.

G.: Поделитесь, пожалуйста, статистикой о том, сколько средств по программам ФРП получили предприятия Челябинской области.

С. К.: Итоги 2024 года подводить пока рано. Могу сказать, что 2023-й для нас был рекордным по объему распределения финансирования. Наши предприятия получили в общей сложности 17,6 млрд руб. Это общая сумма льготного заемного финансирования на реализацию 26 инвестиционных проектов, одобренных федеральным и региональным фондами развития промышленности. Всего с 2016 по 2023 годы включительно было одобрено финансирование ровно ста проектов на общую сумму 35,5 млрд руб. Важно, что профинансированные в 2023 году проекты в совокупности позволяют создать 702 новых высокопроизводительных рабочих места в регионе, а объем инвестиций, привлеченных в прошлом году, составил более 39,3 млрд руб.

G.: Сообщалось, что ФРП России будет докапитализирован на 300 млрд руб. Это позволит профинансировать дополнительно более 600 проектов, в том числе в Челябинской области. Сможет ли докапитализация удовлетворить растущий спрос бизнеса на льготные кредиты?

С. К.: Докапитализация фонда — это, конечно, хорошее подспорье. Но надо помнить, что ФРП не призван заменить банковскую систему России. Это просто невозможно. Поддержка промышленности — не единственная задача бюджета Челябинской области. Благодаря вниманию губернатора у нас тоже приличный объем капитализации, но мы адресно помогаем наиболее успешным и перспективным проектам. В нашем регионе создана и эффективно работает разнообразная инфраструктура поддержки бизнеса — это и ФРП, и центр «Мой бизнес», и Агентство международного сотрудничества, и другие институты.

G.: Есть какие-то правила, по которым распределяются средства фонда? Есть отрасли или направления, которые сейчас в приоритете?

С. К.: В первую очередь мы работаем с предприятиями, которые нацелены на обеспечение технологического суверенитета страны, на выпуск импортозамещающей продукции, с теми, кто разрабатывает конкурентоспособную и экспортоориентированную продукцию. Отбор предприятий — получателей заемных средств идет в соответствии с приоритетами, которые руководство региона закладывает в стратегию развития Челябинской области, а также со стандартами федерального центра.

G.: Расскажите, пожалуйста, о самых успешных проектах, реализованных при участии ФРП Челябинской области, которыми вы гордитесь.

С.К.: У нас все проекты успешные. Мы поддерживаем только перспективные производства. Можно вспомнить получателя юбилейного, 50-го льготного займа. В начале этого года средства выделили производителю уникального нефтегазового оборудования — компании «Анеко». Это помогло модернизировать парк оборудования. Еще 20 млн руб. по собственной программе регионального фонда «Цифровизация» предприятие направило на внедрение новых программно-аппаратных комплексов, то есть на повышение уровня цифровизации и автоматизации производства. Они автоматизировали всю «бумажную» работу. При этом «Анеко» — молодая развивающаяся компания, это семейных бизнес. Недавно я был на нефтегазовом форуме в Санкт-Петербурге, они с успехом презентовали там свою продукцию. Предприятие выпускает оборудование для газовой и нефтяной промышленности, которое сегодня широко востребовано в отрасли.

G.: Какие задачи предприятия закрывают чаще всего с помощью льготных займов ФРП?

С. К.: ФРП предоставляет целевые деньги. Если мы говорим о нашей флагманской программе «Проекты развития», то в первую очередь средства должны быть направлены на приобретение оборудования, на модернизацию производства.

G.: Складывается впечатление, что участниками программ ФРП Челябинской области становятся в первую очередь крупные стратегические предприятия. Это так?

С. К.: Это совсем не так. В нашем портфолио есть кейсы предприятий, получивших поддержку фонда на проекты стоимостью в 5 млн руб. А есть проекты с ММК и автозаводом «Урал», стоимость которых исчисляется десятками миллиардов руб. То есть у нас разбег от микропредприятий до промышленных гигантов. Региональная программа «Производительность труда», например, работает даже на микропредприятиях с выручкой от 90 до 400 млн руб. Часто именно на малых предприятиях мы видим очень высокотехнологичные решения. Такие компании порой создают уникальную продукцию, они должны быть встроены в кооперационные цепочки. Для этого у нас есть программа «Кооперация», которая нацелена на то, чтобы крупные промышленники выстраивали партнерские отношения с малым бизнесом. Она предполагает, что небольшой поставщик продукции может получить льготный долгосрочный заем от ФРП под гарантии крупного предприятия. Он получает возможность усилить свои мощности, а его технологический партнер будет обеспечен нужными комплектующими или сырьем. У нас есть соглашение с Башкортостаном о том, чтобы поддерживать межрегиональную кооперацию. Поэтому такой механизм может быть доступен, например, для крупного предприятия из Челябинской области и малого предприятия из Башкирии и наоборот.

G.: Были ли случаи невозврата займов?

С. К.: Таких случаев за восемь лет работы фонда не было. Мы стараемся выстраивать долгосрочные партнерские отношения с нашими предприятиями на принципах доверия и ответственности. Предприниматели наизнанку вывернутся, чтобы найти деньги, сделать платеж и не подвести нас, зная, что и мы всегда будем учитывать их интересы. Но инструменты защиты бюджетных средств, конечно, есть. Это в первую очередь банковская гарантия, которую предоставляют предприятия при получении заимствований. Но нам этим механизмом пользоваться, к счастью, не приходилось.

Беседовала Карина Кальярова