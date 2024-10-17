Мэрия Ярославля вновь сократила сотрудников

В мэрии Ярославля прошла новая волна сокращений сотрудников. Об этом говорится в проекте решения, которое мэрия внесла в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Проект устанавливает возможность выплатить средства, сэкономленные в результате сокращения, оставшимся сотрудникам. При этом фонд оплаты труда будет рассчитываться по состоянию на 30 сентября 2024 года.

«Данная норма позволит сохранить в 4 квартале текущего года фонд оплаты труда по сокращаемым должностям и направить его на дополнительное материальное стимулирование сотрудников»,— говорится в пояснительной записке.

Количество сокращенных чиновников и подразделения, где произошли сокращения, в документах не указываются. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году мэрия сократила 20% муниципальных служащих и сотрудников МКУ.

Антон Голицын