В НИИ исследовали, расхищали и отмывали

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестовали Игоря Есина — бывшего генерального директора и акционера АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК, город Дзержинск). Следствие инкриминирует ему мошенничество, а также отмывание похищенных денег. При этом данное расследование в СКР связывают с другим громким делом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Есин

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС Игорь Есин

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Игоря Есина задержали сотрудники ФСБ и управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР. Следователь предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и 174 (мошенничество в особо крупном размере и отмывание (легализация) похищенного) УК.

Свою вину господин Есин не признал, а его адвокат требовал оставить фигуранта на свободе, так как инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности.

Защита предлагала ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий. Однако Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное представителем Генпрокуратуры. В нем говорилось, что если господин Есин останется на свободе, то непременно попытается скрыться и уничтожить улики по уголовному делу, которые еще не изъяты. Под стражей он будет находиться до 7 декабря.

Из материалов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, следует, что уголовное дело в отношении господина Есина было возбуждено 8 октября. Впоследствии его соединили с другим резонансным расследованием — в отношении экс-председателя совета директоров ОАО «Аммоний» (АО «Аммоний»), бывшего генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова, которому ГСУ СКР инкриминирует все то же мошенничество.

НИИК с 2010 по 2016 год проектировал и строил «под ключ», а также проводил монтажные и пусконаладочные работы на заводе «Аммоний» в Менделеевске (Татарстан). Предприятие производит аммиак, метанол, гранулированный карбамид и аммиачную селитру на базе активов Новоменделеевского химического завода. Производство запустили в 2016 году.

В уголовном деле речь идет о хищениях у «Аммония» и его дочерней компании «Менделеевсказот» 246,4 млн руб. с февраля 2013 по май 2018 года.

Якобы по распоряжению господина Ханбикова завод реализовал по нерыночным ценам 150,5 тыс. тонн аммиачной селитры, которая затем была перепродана, а сумма дисконта присвоена.

Между тем в 2017 году НИИК стал проектировщиком и генподрядчиком химзавода в городе Губахе Пермского края по заказу компании «Метафракс Кемикалс». Стоимость завода превышала €1 млрд. В 2021 году заказчик расторг договор с институтом, и он оказался в убытках, арбитражный суд открыл конкурсное производство. На заводе назначили временного управляющего, который выяснил, что руководство НИИК заключило заведомо убыточный договор с «Метафракс Кемикалс» — часть затрат была необоснованно возложена на институт, который самостоятельно привлек в проект около 1,6 млрд руб. заемных средств. Договор с заказчиком на работы был подписан по фиксированной цене, а «Метафракс Кемикалс» отказалась оплачивать 929 млн руб. косвенных затрат по проекту и необходимые дополнительные работы на сумму почти 1,5 млрд руб.

В ноябре 2022 года НИИК признали банкротом, общая сумма долгов предприятия превысила 2 млрд руб. В процедуре банкротства его приобрела группа компаний Novaroll, занимающаяся производством упаковки, строительной и химической продукции. Инвестор выкупил основные права требования к банкроту, и кредиторы одобрили процедуру замещения активов должника. Теперь старое АО НИИК является учредителем нового НИИКа, передав ему в уставный капитал активы на сумму 557,8 млн руб.

В декабре 2022 года Сбербанк подал иск о банкротстве Игоря Есина, сумма требований составляла 103 млн руб. Производство по этому делу было прекращено. Юникредитбанк взыскал с Игоря Есина более 400 млн руб. невыплаченных кредитов, которые в 2019–2020 годах брали НИИК и «ТИКО-Пластик», учредителем которого являлся Игорь Есин.

Александра Викулова, Нижний Новгород; Николай Сергеев